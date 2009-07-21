|8 October 2009
|Russia
|КАРО Премьер
|16+
|24 September 2009
|Argentina
|13 August 2009
|Australia
|23 October 2009
|Austria
|8 October 2009
|Belarus
|15 April 2010
|Belgium
|24 July 2009
|Brazil
|24 July 2009
|Canada
|27 August 2009
|Chile
|21 August 2009
|Colombia
|3 September 2009
|Croatia
|20 January 2010
|Czechia
|10 February 2010
|Denmark
|30 September 2009
|Egypt
|16 October 2009
|Estonia
|6 November 2009
|Finland
|30 December 2009
|France
|21 October 2009
|Germany
|7 August 2009
|Great Britain
|24 September 2009
|Greece
|27 August 2009
|Hong Kong
|9 October 2009
|Iceland
|18 September 2009
|India
|14 August 2009
|Indonesia
|7 August 2009
|Ireland
|16 October 2009
|Italy
|10 October 2009
|Japan
|8 October 2009
|Kazakhstan
|16+
|20 September 2009
|Kuwait
|23 October 2009
|Latvia
|25 September 2009
|Lithuania
|20 August 2009
|Malaysia
|4 September 2009
|Mexico
|5 November 2009
|Netherlands
|19 November 2009
|New Zealand
|25 September 2009
|Norway
|7 August 2009
|Panama
|6 August 2009
|Peru
|29 July 2009
|Philippines
|25 September 2009
|Poland
|8 October 2009
|Portugal
|6 August 2009
|Puerto Rico
|23 October 2009
|Romania
|3 September 2009
|Serbia
|13 August 2009
|Singapore
|24 September 2009
|Slovakia
|1 October 2009
|Slovenia
|21 August 2009
|South Africa
|20 August 2009
|South Korea
|16 October 2009
|Spain
|17 February 2010
|Sweden
|5 November 2009
|Syrian Arab Republic
|14 August 2009
|Taiwan
|20 August 2009
|Thailand
|4 September 2009
|Turkey
|6 August 2009
|UAE
|24 July 2009
|USA
|8 October 2009
|Ukraine
|4 September 2009
|Uruguay
|4 September 2009
|Venezuela
|4 September 2009
|Viet Nam