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Poster of Orphan es mentira
7.0
Orphan es mentira - Trailer
Kinoafisha Films Orphan es mentira
7.0

Orphan es mentira

, 2009
Orphan
USA / Drama, Mystery, Horror / 18+
Trailers
Poster of Orphan es mentira
7.0
Orphan es mentira - Trailer
Orphan es mentira  Trailer

Cast

Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
John
Vera Farmiga
Vera Farmiga
Kate
Lorry Ayers
Matthew Raudsepp
Isabelle Fuhrman
Isabelle Fuhrman
Esther
Jimmy Bennett
Daniel
CCH Pounder
CCH Pounder
Sister Abigail
Margo Martindale
Margo Martindale
Dr. Browning
Karel Roden
Karel Roden
Dr. Varava
Aryana Engineer
Max
Rosemary Dunsmore
Rosemary Dunsmore
Grandma Barbara
Jamie Young
Brenda
Director Jaume Collet-Serra
Writer David Leslie Johnson-McGoldrick, Alex Mace
Composer John Ottman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2009
World premiere 21 July 2009
Release date
8 October 2009 Russia КАРО Премьер 16+
24 September 2009 Argentina
13 August 2009 Australia
23 October 2009 Austria
8 October 2009 Belarus
15 April 2010 Belgium
24 July 2009 Brazil
24 July 2009 Canada
27 August 2009 Chile
21 August 2009 Colombia
3 September 2009 Croatia
20 January 2010 Czechia
10 February 2010 Denmark
30 September 2009 Egypt
16 October 2009 Estonia
6 November 2009 Finland
30 December 2009 France
21 October 2009 Germany
7 August 2009 Great Britain
24 September 2009 Greece
27 August 2009 Hong Kong
9 October 2009 Iceland
18 September 2009 India
14 August 2009 Indonesia
7 August 2009 Ireland
16 October 2009 Italy
10 October 2009 Japan
8 October 2009 Kazakhstan 16+
20 September 2009 Kuwait
23 October 2009 Latvia
25 September 2009 Lithuania
20 August 2009 Malaysia
4 September 2009 Mexico
5 November 2009 Netherlands
19 November 2009 New Zealand
25 September 2009 Norway
7 August 2009 Panama
6 August 2009 Peru
29 July 2009 Philippines
25 September 2009 Poland
8 October 2009 Portugal
6 August 2009 Puerto Rico
23 October 2009 Romania
3 September 2009 Serbia
13 August 2009 Singapore
24 September 2009 Slovakia
1 October 2009 Slovenia
21 August 2009 South Africa
20 August 2009 South Korea
16 October 2009 Spain
17 February 2010 Sweden
5 November 2009 Syrian Arab Republic
14 August 2009 Taiwan
20 August 2009 Thailand
4 September 2009 Turkey
6 August 2009 UAE
24 July 2009 USA
8 October 2009 Ukraine
4 September 2009 Uruguay
4 September 2009 Venezuela
4 September 2009 Viet Nam
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $77,912,251
Production Dark Castle Entertainment, Appian Way, Studio Babelsberg Motion Pictures
Also known as
Orphan, La huérfana, Esther, Orphan - Das Waisenkind, Sirota, A Órfã, Az árva, Bārene, Esutâ, Evdeki düşman, Hittebarnet, L'òrfena, L'orpheline, Našlaitė, Orb, Órfã, Orfana, Ottolapsi, Sierota, Siroče, Sirotek, The Orphan, To orfano, Tội Ác Tiềm Ẩn, Το ορφανό, Дитя тьмы, Сирак, Сирота, Сироче, اليتيمة, 오펀: 천사의 비밀, エスター, 孤儿怨, 孤兒怨, 孤女疯劫, 孤疑, Đứa Con Của Quỷ, เด็กนรก, エスター：2009, יתומה 1, Дитя темряви

Film rating

7.0
Rate 39 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1957 In the Drama genre  862 In the Mystery genre  48 In the Horror genre  132 In films of USA  1191 In films of 2009  64
Updated 2 March 2026

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Orphan es mentira - Trailer
Orphan es mentira Trailer
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soundtrack Orphan es mentira

Quotes

Esther Please... don't let me die, Mommy!
[holds knife behind her back, preparing to kill Kate]
Kate Coleman [pause] I'm *NOT* your *FUCKING MOMMY!*
[she violently kicks Esther's head]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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