Poster of It: Chapter Two
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.5
Rate
6 posters
It: Chapter Two

It: Chapter Two

It: Chapter Two 18+
It: Chapter Two - trailer
It: Chapter Two  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 2019
Online premiere 19 November 2019
World premiere 20 August 2019
5 September 2019 Russia КАРО Премьер 18+
5 September 2019 Argentina
5 September 2019 Armenia
5 September 2019 Australia
5 September 2019 Azerbaijan
5 September 2019 Belarus
5 September 2019 Brazil
6 September 2019 Bulgaria
6 September 2019 Cambodia
6 September 2019 Canada
5 September 2019 Czechia
5 September 2019 Estonia
6 September 2019 Finland
11 September 2019 France
5 September 2019 Georgia
5 September 2019 Germany
6 September 2019 Great Britain
5 September 2019 Greece
12 September 2019 Hong Kong
5 September 2019 Hungary
6 September 2019 India
6 September 2019 Ireland
5 September 2019 Israel
5 September 2019 Italy
1 November 2019 Japan
5 September 2019 Kazakhstan
5 September 2019 Kyrgyzstan
6 September 2019 Latvia
6 September 2019 Lebanon
6 September 2019 Lithuania
6 September 2019 Mexico
5 September 2019 Moldova
5 September 2019 Netherlands
5 September 2019 New Zealand R16
6 September 2019 Norway
6 September 2019 Poland
5 September 2019 Portugal
4 September 2019 Romania 15
5 September 2019 Saudi Arabia
5 September 2019 Singapore
5 September 2019 Slovakia
4 September 2019 South Korea
6 September 2019 Spain
6 September 2019 Sweden
5 September 2019 Tajikistan
30 October 2020 Thailand 15
6 September 2019 Turkey
5 September 2019 Turkmenistan
5 September 2019 UAE
6 September 2019 USA
5 September 2019 Ukraine
5 September 2019 Uzbekistan
6 September 2019 Viet Nam
MPAA R
Budget $79,000,000
Worldwide Gross $473,123,154
Production New Line Cinema, Double Dream, Vertigo Entertainment
Also known as
It: Chapter Two, It: Capítulo dos, Es Kapitel 2, It 2, It capítulo 2, It: Capítulo 2, To Kapitola 2, Оно 2, Az - Második fejezet, Ça : Chapitre 2, Ça: Chapitre deux, Chu He Ma Quai 2, Det: Kapitel 2, Gã Hề Ma Quái 2, It - Capitolo due, It (Eso): Capítulo 2, It Chapter 2, It Chapter Two, It del 2, IT イット THE END "それ"が見えたら、終わり。, IT イット THE END “それ”が見えたら、終わり。, It: A Coisa - Capítulo 2, It: Capítulo Dois, It. Capítulo dos, Largo, O 2, O: Bölüm 2, Ono: Drugo poglavlje, Se: Toinen luku, See 2, Tas - otrā nodaļa, Tas 2, Tisto: drugo poglavje, To: Rozdział 2, U 2, Ze: Khelek 2, Το αυτό: Κεφάλαιο 2, Воно 2, То: Друго поглавље, То: Част втора, इट चैप्टर टू, 小丑回魂 2, 小丑回魂2, 牠 第二章
Director
Andy Muschietti
Andy Muschietti
Cast
Bill Skarsgard
Bill Skarsgard
Jessica Chastain
Jessica Chastain
James McAvoy
James McAvoy
Bill Hader
Bill Hader
Jay Ryan
Jay Ryan
Horror Films about Maniacs Horror Films about Maniacs
Films About Clowns Films About Clowns

7.0
Rate 262 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1798
Ольга ))))) 5 September 2019, 22:24
Ужаснее фильма в своей жизни я не видела, жалко потраченных денег, никакого свмысла, просто одно разочарование.
rafik.ivanov.85 5 September 2019, 21:54
2 часть вообще не соответсвует жанру ужас. Я бы сказал что это чисто фэнтази .большая часть времени герои просто болтают .
(around the two-hour mark) When they enter the sewer, Eddie's bandage briefly moves from the left side of his cheek to the right. Also, Beverly's torch is shown in her right hand in one shot, then in the next it is in her left. (Flipped negative)

Richie Tozier Who killed a psychotic clown before he was fourteen?
Eddie Kaspbrak Me.
Richie Tozier Who stabbed Bowers with a knife he pulled out of his own face?
Eddie Kaspbrak Also me.
Richie Tozier Who married a woman ten times his own body mass?
Eddie Kaspbrak Me.
Richie Tozier Yeah. You're braver than you think.
It: Chapter Two - trailer
It: Chapter Two Trailer
It: Chapter Two - final trailer in russian
It: Chapter Two Final trailer in russian
Listen to the
soundtrack It: Chapter Two
