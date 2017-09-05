Menu
7.5 IMDb Rating: 7.3
It

It

It 18+
Synopsis

A group of bullied kids band together when a monster, taking the appearance of a clown, begins hunting children.
Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2017
Online premiere 19 December 2017
World premiere 5 September 2017
Release date
7 September 2017 Russia КАРО Премьер 18+
21 September 2017 Argentina
7 September 2017 Armenia
7 September 2017 Australia
29 September 2017 Austria
8 September 2017 Bahamas
7 September 2017 Belarus
14 September 2017 Bolivia
7 September 2017 Brazil
8 September 2017 Bulgaria
8 September 2017 Cambodia
8 September 2017 Canada
13 September 2017 Chile
7 September 2017 Colombia
7 September 2017 Croatia
7 September 2017 Cyprus
7 September 2017 Czechia
7 September 2017 Denmark
8 September 2017 Estonia
8 September 2017 Finland
20 September 2017 France
7 September 2017 Georgia
28 September 2017 Germany
23 August 2019 Great Britain
28 September 2017 Greece
7 September 2017 Hong Kong
7 September 2017 Hungary
8 September 2017 Iceland
8 September 2017 India
6 September 2017 Indonesia
8 September 2017 Ireland
7 September 2017 Israel
19 October 2017 Italy
3 November 2017 Japan
7 September 2017 Kazakhstan
7 September 2017 Kuwait
21 September 2017 Kyrgyzstan
8 September 2017 Latvia
7 September 2017 Lebanon
8 September 2017 Lithuania
20 September 2017 Luxembourg
7 September 2017 Malaysia
8 September 2017 Malta
8 September 2017 Mexico
7 September 2017 Netherlands
7 September 2017 New Zealand
8 September 2017 Norway
7 September 2017 Panama
7 September 2017 Peru
7 September 2017 Philippines
8 September 2017 Poland
14 September 2017 Portugal
8 September 2017 Romania
7 September 2017 Serbia
7 September 2017 Singapore
7 September 2017 Slovakia
7 September 2017 Slovenia
15 September 2017 South Africa
6 September 2017 South Korea
8 September 2017 Spain
13 September 2017 Sweden
19 October 2017 Switzerland
7 September 2017 Taiwan
7 September 2017 Thailand
15 September 2017 Turkey
7 September 2017 UAE
8 September 2017 USA
7 September 2017 Ukraine
14 September 2017 Uruguay
7 September 2017 Uzbekistan
15 September 2017 Venezuela
30 August 2019 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $719,766,009
Production New Line Cinema, RatPac-Dune Entertainment, Vertigo Entertainment
Also known as
It, It (Eso), Ça, To, Det, Es, Tas, Оно, То, 小丑回魂, Az, Ça : Chapitre 1, Chú Hề Ma Quái, Es - Kapitel Eins, It - A Coisa: Capítulo Um, It Chapter One, It: A Coisa, It: Chapter One, It: Part 1 - The Losers' Club, It/イット それが見えたら終わり, O, Ono, Oraşul bântuIT, Rerelease IT Chapter One, Se, Se: Ensimmäinen osa, See, Tisto, U, Ze, Το αυτό, Воно, 그것, 牠
Director
Andy Muschietti
Andy Muschietti
Cast
Bill Skarsgard
Bill Skarsgard
Jaeden Martell
Jaeden Martell
Javier Botet
Javier Botet
Finn Wolfhard
Finn Wolfhard
Nicholas Hamilton
Nicholas Hamilton
Cast and Crew
7.3 IMDb
Film Reviews

vyrelkina.irina 10 September 2017, 13:49
27 лет спустя. Зло возвращается.
27 лет спустя. Зло возвращается.
Каждый раз, когда выходит экранизация очередного романа Стивена Кинга, я вспоминаю… Read more…
Алексей Лыженков 15 September 2017, 17:04
Так говорить может лишь тот, кто абсолютно не знаком с Кингом и историей этого фильма. К сожалению сейчас таких очень много. Если вы ждали или ждете… Read more…
Goofs

When Bill goes into Georgie's room he picks up a green Lego turtle, which later breaks on the floor. Aside from plates for building or 1/3x1 plates, green Lego bricks did not exist in 1988/1989. Lego's explanation was that they did not want children building tanks from the bricks. The green 2x4 bricks pictured were released in 1996, and the lime colour (also known as bright yellowish green) was introduced in 2001.

Quotes
Richie Tozier You punched me, made me walk through shitty water, dragged me through a crackhouse... and now I'm gonna have to kill this fucking clown.
