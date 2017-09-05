|7 September 2017
|Russia
|КАРО Премьер
|18+
|21 September 2017
|Argentina
|7 September 2017
|Armenia
|7 September 2017
|Australia
|29 September 2017
|Austria
|8 September 2017
|Bahamas
|7 September 2017
|Belarus
|14 September 2017
|Bolivia
|7 September 2017
|Brazil
|8 September 2017
|Bulgaria
|8 September 2017
|Cambodia
|8 September 2017
|Canada
|13 September 2017
|Chile
|7 September 2017
|Colombia
|7 September 2017
|Croatia
|7 September 2017
|Cyprus
|7 September 2017
|Czechia
|7 September 2017
|Denmark
|8 September 2017
|Estonia
|8 September 2017
|Finland
|20 September 2017
|France
|7 September 2017
|Georgia
|28 September 2017
|Germany
|23 August 2019
|Great Britain
|28 September 2017
|Greece
|7 September 2017
|Hong Kong
|7 September 2017
|Hungary
|8 September 2017
|Iceland
|8 September 2017
|India
|6 September 2017
|Indonesia
|8 September 2017
|Ireland
|7 September 2017
|Israel
|19 October 2017
|Italy
|3 November 2017
|Japan
|7 September 2017
|Kazakhstan
|7 September 2017
|Kuwait
|21 September 2017
|Kyrgyzstan
|8 September 2017
|Latvia
|7 September 2017
|Lebanon
|8 September 2017
|Lithuania
|20 September 2017
|Luxembourg
|7 September 2017
|Malaysia
|8 September 2017
|Malta
|8 September 2017
|Mexico
|7 September 2017
|Netherlands
|7 September 2017
|New Zealand
|8 September 2017
|Norway
|7 September 2017
|Panama
|7 September 2017
|Peru
|7 September 2017
|Philippines
|8 September 2017
|Poland
|14 September 2017
|Portugal
|8 September 2017
|Romania
|7 September 2017
|Serbia
|7 September 2017
|Singapore
|7 September 2017
|Slovakia
|7 September 2017
|Slovenia
|15 September 2017
|South Africa
|6 September 2017
|South Korea
|8 September 2017
|Spain
|13 September 2017
|Sweden
|19 October 2017
|Switzerland
|7 September 2017
|Taiwan
|7 September 2017
|Thailand
|15 September 2017
|Turkey
|7 September 2017
|UAE
|8 September 2017
|USA
|7 September 2017
|Ukraine
|14 September 2017
|Uruguay
|7 September 2017
|Uzbekistan
|15 September 2017
|Venezuela
|30 August 2019
|Viet Nam
When Bill goes into Georgie's room he picks up a green Lego turtle, which later breaks on the floor. Aside from plates for building or 1/3x1 plates, green Lego bricks did not exist in 1988/1989. Lego's explanation was that they did not want children building tanks from the bricks. The green 2x4 bricks pictured were released in 1996, and the lime colour (also known as bright yellowish green) was introduced in 2001.
27 лет спустя. Зло возвращается.
Каждый раз, когда выходит экранизация очередного романа Стивена Кинга, я вспоминаю… Read more…