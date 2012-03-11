Also known as

Sinister, Siniestro, Sinistre, A Entidade, Điềm Gở, Footage, Found Footage, Gresmingas, Grešnik, Lanet, Pahaendeline, Poguba, Sinister - A Entidade, Sinister - Wenn Du ihn siehst, bist Du schon verloren, Sinister 1, Sinisters, Untitled Scott Derrickson Project, Zla kob, Zlokoban, Zlověstný, Złowrogi, Греховен, Злокобан, Синистер, Сіністер, フッテージ, 凶兆, 险恶

More