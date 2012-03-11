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Poster of Sinister
7.2
Sinister - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films Sinister
7.2

Sinister

, 2012
Sinister
USA / Crime, Horror / 18+
Trailers
Poster of Sinister
7.2
Sinister - Trailer with voice-over
Sinister  Trailer with voice-over

Synopsis

Washed-up true-crime writer Ellison Oswalt finds a box of super 8 home movies that suggest the murder he is currently researching is the work of a serial killer whose work dates back to the 1960s.

Cast

Ethan Hawke
Ethan Hawke
Ellison Oswalt
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
James Ransone
James Ransone
Deputy
Fred Thompson
Sheriff
Dzhulett Van Kampen
Victoria Leigh
Stephanie
Juliet Rylance
Juliet Rylance
Tracy
Michael Hall D'Addario
Trevor
Clare Foley
Ashley
Rob Riley
E.M.T.
Tavis Smiley
Anchor
Janet Zappala
Reporter
Director Scott Derrickson
Writer Scott Derrickson, C. Robert Cargill
Composer Christopher Young
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2012
World premiere 11 March 2012
Release date
4 October 2012 Russia Top Film Distribution 18+
25 October 2012 Argentina
1 November 2012 Australia
23 November 2012 Austria
8 November 2012 Bahrain
11 October 2012 Belarus
7 November 2012 Belgium
20 December 2012 Bolivia
12 October 2012 Brazil
12 October 2012 Canada
1 November 2012 Chile
9 November 2012 Colombia
22 November 2012 Croatia
1 November 2012 Czechia
31 October 2012 Denmark
7 December 2012 Ecuador
19 December 2012 Egypt
5 October 2012 Estonia
26 October 2012 Finland
7 November 2012 France
22 November 2012 Germany
4 October 2012 Great Britain
22 November 2012 Hong Kong
6 December 2012 Hungary
4 January 2013 Iceland
5 October 2012 Ireland
9 May 2013 Israel
14 March 2013 Italy
11 May 2013 Japan
11 October 2012 Kazakhstan
15 November 2012 Kuwait
2 November 2012 Latvia
26 October 2012 Lithuania
18 October 2012 Malaysia
5 October 2012 Mexico
15 November 2012 Netherlands
10 January 2013 New Zealand
31 October 2012 Norway
18 October 2012 Peru
10 October 2012 Philippines
23 November 2012 Poland
25 October 2012 Portugal
11 October 2012 Singapore
1 November 2012 Slovakia
15 November 2012 South Korea
31 October 2012 Spain
12 October 2012 Sweden
30 November 2012 Taiwan
18 October 2012 Thailand
29 March 2012 Turkey
8 November 2012 UAE
12 October 2012 USA
15 November 2012 Ukraine
7 December 2012 Uruguay
7 December 2012 Venezuela
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $82,515,113
Production Summit Entertainment, Alliance, IM Global
Also known as
Sinister, Siniestro, Sinistre, A Entidade, Điềm Gở, Footage, Found Footage, Gresmingas, Grešnik, Lanet, Pahaendeline, Poguba, Sinister - A Entidade, Sinister - Wenn Du ihn siehst, bist Du schon verloren, Sinister 1, Sinisters, Untitled Scott Derrickson Project, Zla kob, Zlokoban, Zlověstný, Złowrogi, Греховен, Злокобан, Синистер, Сіністер, フッテージ, 凶兆, 险恶

Film rating

7.2
Rate 63 votes
6.8 IMDb
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In overall ranking  1477 In the Crime genre  128 In the Horror genre  89 In films of USA  901 In films of 2012  37
Updated 22 July 2026

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