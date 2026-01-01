Similar films for Happy Flight
Office Romance Romantic, Comedy
1977, USSR
8.0
They Met in Moscow Comedy, Romantic
1941, USSR
6.0
7/40 Comedy
1992, Ukraine
3.0
Semicvetik Romantic
2014, Russia
0.0
Funny People Comedy
1977, USSR
6.0
Mlechnyy Put Romantic
1959, USSR
5.0
Sindrom zhizni Romantic
2022, Russia
4.0
Older sister Romantic
1966, USSR
7.0
Ne imey 100 rubley... Comedy
1959, USSR
6.0
A Girl with Guitar Comedy
1958, USSR
6.0
Oskolki khrustalnoy tufelki Romantic
2015, Russia
6.0
Ideal Wife Comedy
2007, Russia
6.0