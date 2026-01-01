Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Happy Flight
7.4
Kinoafisha Films Happy Flight
7.4

Happy Flight

, 1949
Schastlivyy reys
USSR / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Happy Flight
7.4

Cast

Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Vera Orlova
Vera Orlova
Fenya
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Driver Zachyosov
Nikolay Kryuchkov
Nikolay Kryuchkov
Driver Sinichkin
Svetlana Nemolyaeva
Svetlana Nemolyaeva
Olga Viklandt
Dispatcher Telegina
Vladimir Popov
Pal Palych, Garage foreman
Aleksey Alekseev
Driver
Sergei Antimonov
Check-taker
Nina Fedosyuk
Traffic regulator
Marina Gavrilko
Girl on the street
Emmanuil Geller
Illusionist
Director Vladimir Nemolyayev
Writer Viktor Ardov, Vladimir Nemolyayev
Composer Sigizmund Kats
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1949
World premiere 15 July 1949
Release date
15 July 1949 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Schastlivyy reys, Happy Trip, Machine 22-12, The Car 22-12, Счастливый рейс, Mashina 22-12

Film rating

7.4
Rate 21 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1183 In the Comedy genre  253 In the Romantic genre  155 In films of USSR  158 In films of 1949  7
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Happy Flight

Office Romance
Office Romance Romantic, Comedy
1977, USSR
8.0
They Met in Moscow
They Met in Moscow Comedy, Romantic
1941, USSR
6.0
7/40
7/40 Comedy
1992, Ukraine
3.0
Semicvetik Romantic
2014, Russia
0.0
Funny People
Funny People Comedy
1977, USSR
6.0
Mlechnyy Put
Mlechnyy Put Romantic
1959, USSR
5.0
Sindrom zhizni
Sindrom zhizni Romantic
2022, Russia
4.0
Older sister
Older sister Romantic
1966, USSR
7.0
Ne imey 100 rubley...
Ne imey 100 rubley... Comedy
1959, USSR
6.0
A Girl with Guitar
A Girl with Guitar Comedy
1958, USSR
6.0
Oskolki khrustalnoy tufelki
Oskolki khrustalnoy tufelki Romantic
2015, Russia
6.0
Ideal Wife
Ideal Wife Comedy
2007, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more