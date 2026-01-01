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Poster of A Girl with Guitar
6.2
Kinoafisha Films A Girl with Guitar
6.2

A Girl with Guitar

, 1958
Devushka s gitaroy
USSR / Comedy / 18+
Poster of A Girl with Guitar
6.2

Cast

Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Tanya Fedosova
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Arkadiy Sviristinskiy
Faina Ranevskaya
Faina Ranevskaya
Zoya Sviristinskaya
Sergei Blinnikov
Sergei Blinnikov
Vasiliy Fedosov
Boris Petker
Apollon Starobarabantsev
Vladimir Gusev
Sergey Korzikov
Oleg Anofriev
Oleg Anofriev
Vanya Savushkin
Larisa Kronberg
Larisa Kronberg
Kassirsha
Boris Novikov
Matvey Tsyplakov
Sergey Filippov
Sergey Filippov
Fyodor Mamin
Director Aleksandr Faintsimmer
Writer Boris Laskin, Vladimir Polyakov
Composer Arkadiy Ostrovskiy, Yuriy Saulskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1958
World premiere 1 September 1958
Release date
9 September 1958 USA
1 September 1958 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Devushka s gitaroy, A Girl with Guitar, A gitáros lány, Das Mädchen mit der Gitarre, Dziewczyna z gitarą, Fata cu chitara, Девушка с гитарой

Film rating

6.2
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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