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Poster of Ne imey 100 rubley...
6.0
Kinoafisha Films Ne imey 100 rubley...
6.0

Ne imey 100 rubley...

, 1959
Ne imey 100 rubley...
USSR / Comedy / 18+
Poster of Ne imey 100 rubley...
6.0

Cast

Aleksandr Nikitin
Aleksandr Nikitin
Bazhanov
Pavel Rudakov
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Shagalova
Koretskaya
Viktor Chekmaryov
Archivist
Sergey Filippov
Sergey Filippov
Administrator
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Mukhin
Viktor Brits
Seva
Stepan Krylov
Serhiy Sibel
Aleksei Smirnov
Aleksei Smirnov
Driver
Director Gennadiy Kazanskiy
Writer Boris Laskin, Vladimir Polyakov
Composer Nadezhda Simonyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1959
World premiere 5 July 1959
Release date
5 July 1959 Russia 6+
Production Lenfilm Studio
Also known as
Ne imey 100 rubley..., Не имей 100 рублей...

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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