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Poster of Oskolki khrustalnoy tufelki
6.2
Kinoafisha Films Oskolki khrustalnoy tufelki
6.2

Oskolki khrustalnoy tufelki

, 2015
Oskolki khrustalnoy tufelki
Russia / Romantic / 18+
Poster of Oskolki khrustalnoy tufelki
6.2

Cast

Aleksandr Loye
Aleksandr Loye
Svetlana Nemolyaeva
Svetlana Nemolyaeva
Alla Nikolaevna
Anna Taratorkina
Anna Taratorkina
Lena
Olga Khokhlova
Olga Khokhlova
Tyotya Valya
Pavel Lyubimtsev
Pavel Lyubimtsev
Professor
Alina Lanina
Alina Lanina
Yulya
Vitaliya Kornienko
Vitaliya Kornienko
Sonya
Evgeniy Valc
Pavel
Evgeniy Sakharov
Taras
Stanislav Kurach
Oleg Ivanovich
Maria Kunakh
Medsestra
Director Stanislav Mitin
Writer Anna Guselnikova
Composer Ilya Dukhovnyy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2015
World premiere 22 March 2015
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Oskolki khrustalnoy tufelki, Los fragmentos de la zapatilla de cristal, Осколки хрустальной туфельки

Film rating

6.2
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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