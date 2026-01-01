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Poster of Mlechnyy Put
5.8
Kinoafisha Films Mlechnyy Put
5.8

Mlechnyy Put

, 1959
Mlechnyy Put
USSR / Romantic / 18+
Poster of Mlechnyy Put
5.8

Cast

Alla Larionova
Alla Larionova
Liza
Nikolay Rybnikov
Nikolay Rybnikov
Gleb Ivanovich
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Mikhail Silovich
Serhiy Petrov
Foma Ostapych
Konstantin Muzychenko
Petro
Nikolay Zaseev-Rudenko
Svetlana Simigina
Ganya Doroshenko
Erdni Mandzhiyev
Ulangionov
Zhanna Dmitrenko
Frosya
Aprelina Ivanova
Masha
Tamara Karachayeva
Lyuba
Director Isaak Shmaruk
Writer Vitaliy Zakrutkin
Composer German Zhukovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1959
World premiere 1 July 1959
Release date
1 July 1959 Russia 12+
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Mlechnyy Put, Млечный путь, Milky Way

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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