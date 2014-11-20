Cast
Cast and Crew
Writer
Anastasia Arysheva, Andrey Esaulov, Olga Hirina, Igor Ladanyuk
Composer
Igor Starikov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2013
World premiere
20 November 2014
Release date
|20 November 2014
|Russia
| Люксор
|18+
|20 November 2014
|Belarus
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|20 November 2014
|Kazakhstan
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|20 November 2014
|USA
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|20 November 2014
|Ukraine
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Budget
$300,000
Production
FILM #1 Film Company
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