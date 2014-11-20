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Poster of Sex, kofe, sigarety
4.9
Sex, kofe, sigarety - Trailer
Kinoafisha Films Sex, kofe, sigarety
4.9

Sex, kofe, sigarety

, 2013
Sex, kofe, sigarety
Russia / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Sex, kofe, sigarety
4.9
Sex, kofe, sigarety - Trailer
Sex, kofe, sigarety  Trailer

Cast

Roman Viktiuk
Roman Viktiuk
Restaurant Owner (segment: La Dolce Vita)
Mikhail Evlanov
Mikhail Evlanov
Father (segment: Father)
Boris Kamorzin
Boris Kamorzin
Polina Agureeva
Polina Agureeva
She (segment: Two (Deux)
Anna Starshenbaum
Anna Starshenbaum
Girl (segment: La Dolce Vita)
Konstantin Kryukov
Konstantin Kryukov
Alisa Grebenshchikova
Alisa Grebenshchikova
Sergey Migitsko
Sergey Migitsko
Anton Shagin
Anton Shagin
Anna Chipovskaya
Anna Chipovskaya
Agnija Ditkovskytė
Agnija Ditkovskytė
Ola Keyru
Ola Keyru
Director Sergey Oldenburg
Writer Anastasia Arysheva, Andrey Esaulov, Olga Hirina, Igor Ladanyuk
Composer Igor Starikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2013
World premiere 20 November 2014
Release date
20 November 2014 Russia Люксор 18+
20 November 2014 Belarus
20 November 2014 Kazakhstan
20 November 2014 USA
20 November 2014 Ukraine
Budget $300,000
Production FILM #1 Film Company
Also known as
Sex, kofe, sigarety, Sex, Coffee, Cigarettes, Sex, kava, tsygarky, Sex, кофе, сигареты, Секс, кофе, сигареты

Film rating

4.9
Rate 10 votes
3.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

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Sex, kofe, sigarety - Trailer
Sex, kofe, sigarety Trailer
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