Poster of Kong: Skull Island
7.2 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films Kong: Skull Island

Kong: Skull Island

Kong: Skull Island 18+
Synopsis

A team of scientists explore an uncharted island in the Pacific, venturing into the domain of the mighty Kong, and must fight to escape a primal Eden.
Kong: Skull Island - russian final trailer
Kong: Skull Island  russian final trailer
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2017
Online premiere 10 March 2017
World premiere 28 February 2017
Release date
9 March 2017 Russia КАРО Премьер 12+
10 March 2017 Australia
9 March 2017 Belarus
8 March 2017 Belgium 16
9 March 2017 Brazil
10 March 2017 Canada
24 March 2017 China
9 March 2017 Czechia
9 March 2017 Denmark
8 March 2017 Egypt
10 March 2017 Estonia
8 March 2017 France
9 March 2017 Germany
10 March 2017 Great Britain
9 March 2017 Greece
9 March 2017 Hungary
10 March 2017 India
9 March 2017 Ireland 12A
9 March 2017 Italy
25 March 2017 Japan
9 March 2017 Kazakhstan
10 March 2017 Lithuania N-13
10 March 2017 Mexico
9 March 2017 Netherlands
10 March 2017 New Zealand M
9 March 2017 Portugal
10 March 2017 Romania
9 March 2017 Slovakia
8 March 2017 South Korea
10 March 2017 Spain
10 March 2017 Sweden
8 March 2017 Switzerland
10 March 2017 Taiwan 保護級
10 March 2017 Turkey
10 March 2017 USA
9 March 2017 Ukraine
10 March 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $185,000,000
Worldwide Gross $568,652,812
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Tencent Pictures
Also known as
Kong: Skull Island, Kong. La Isla Calavera, King Kong: Giant from Skull Island, Kingu Kongu: Dokuroto no kyoshin, Kong: A Ilha da Caveira, Kong: Boshsuyak oroli, Kong: Đảo Đầu Lâu, Kong: Ee ha'golgolet, Kong: Ilha da Caveira, Kong: Insula Craniilor, Kong: Kafatası Adası, Kong: Koponya-sziget, Kong: L'illa Calavera, Kong: La Isla Calavera, Kong: Ostrov lebek, Kong: Ostrov lebiek, Kong: Otok lobanj, Kong: Otok lubanja, Kong: Pääkallosaari, Kong: Pealuu saar, Kong: Wyspa Czaszki, Kong: Η νήσος του κρανίου, Kongas: Kaukoles sala, Kongs: Galvaskausa sala, Skull Island, Конг: Острво лобања, Конг: Острів черепа, Конг: Остров черепа, Конг: Островът на черепа, كونغ: سكال آيلاند, कौंग, キングコング　髑髏島の巨神, 金剛：骷髏島
Director
Jordan Vogt-Roberts
Jordan Vogt-Roberts
Cast
Tom Hiddleston
Tom Hiddleston
Michael Keaton
Michael Keaton
John C. Reilly
John C. Reilly
Jing Tian
Jing Tian
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Cast and Crew
Film Reviews

khaos11 10 March 2017, 13:56
Если вы знакомы с лентой Питера Джексона (да и с недавней Годзиллой), то в данном фильме не найдете для себя ничего нового, окромя цветастых… Read more…
Dax 11 March 2017, 21:47
Фильм очень хорош!
Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части… Read more…
Film Trailers All trailers
Kong: Skull Island - russian final trailer
Kong: Skull Island Russian final trailer
Kong: Skull Island - trailer in russian
Kong: Skull Island Trailer in russian
