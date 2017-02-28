Also known as
Kong: Skull Island, Kong. La Isla Calavera, King Kong: Giant from Skull Island, Kingu Kongu: Dokuroto no kyoshin, Kong: A Ilha da Caveira, Kong: Boshsuyak oroli, Kong: Đảo Đầu Lâu, Kong: Ee ha'golgolet, Kong: Ilha da Caveira, Kong: Insula Craniilor, Kong: Kafatası Adası, Kong: Koponya-sziget, Kong: L'illa Calavera, Kong: La Isla Calavera, Kong: Ostrov lebek, Kong: Ostrov lebiek, Kong: Otok lobanj, Kong: Otok lubanja, Kong: Pääkallosaari, Kong: Pealuu saar, Kong: Wyspa Czaszki, Kong: Η νήσος του κρανίου, Kongas: Kaukoles sala, Kongs: Galvaskausa sala, Skull Island, Конг: Острво лобања, Конг: Острів черепа, Конг: Остров черепа, Конг: Островът на черепа, كونغ: سكال آيلاند, कौंग, キングコング 髑髏島の巨神, 金剛：骷髏島
Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части… Read more…