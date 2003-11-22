Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Last Samurai
8.0
Kinoafisha Films The Last Samurai
8.0

The Last Samurai

, 2003
The Last Samurai
USA / Adventure, Action, War, Drama / 18+
Poster of The Last Samurai
8.0

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Nathan Algren
Billy Connolly
Billy Connolly
Zebulon Gant
Tony Goldwyn
Tony Goldwyn
Colonel Bagley
Shin Koyamada
Timothy Spall
Timothy Spall
Ken Watanabe
Ken Watanabe
Katsumoto
Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada
Nakamura Shichinosuke II
Seizō Fukumoto
Masato Harada
Omura
Shun Sugata
Koyuki
Director Edward Zwick
Writer John Logan, Edward Zwick, Marshall Herskovitz
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 2003
Online premiere 7 January 2016
World premiere 22 November 2003
Release date
15 February 2004 Russia КАРО Премьер 16+
22 January 2004 Argentina
15 January 2004 Australia
9 January 2004 Austria
3 March 2004 Bahrain
5 February 2004 Belarus
14 January 2004 Belgium
16 January 2004 Brazil
5 December 2003 Canada
16 January 2004 Chile
11 December 2003 Colombia
19 February 2004 Czechia
6 February 2004 Denmark
25 February 2004 Egypt
6 February 2004 Estonia
30 January 2004 Finland
7 January 2004 France
8 January 2004 Germany
9 January 2004 Great Britain
15 January 2004 Greece
15 January 2004 Hong Kong
26 February 2004 Hungary
16 January 2004 Iceland
9 January 2004 Ireland
8 January 2004 Israel
9 January 2004 Italy
6 December 2003 Japan
12 February 2004 Kazakhstan
28 January 2004 Kuwait
6 February 2004 Latvia
6 February 2004 Lithuania
16 January 2004 Mexico
8 January 2004 Netherlands
15 January 2004 New Zealand
22 January 2004 Norway
16 January 2004 Panama
21 January 2004 Philippines
30 January 2004 Poland
8 January 2004 Portugal
6 February 2004 Romania
19 February 2004 Slovakia 15
5 February 2004 Slovenia
16 January 2004 South Africa
9 January 2004 South Korea
9 January 2004 Spain
23 January 2004 Sweden
14 January 2004 Switzerland
16 January 2004 Taiwan
21 January 2004 Thailand
6 February 2004 Turkey
5 December 2003 USA
5 February 2004 Ukraine
21 January 2004 Venezuela
MPAA R
Budget $140,000,000
Worldwide Gross $454,627,263
Production Warner Bros., Radar Pictures, The Bedford Falls Company
Also known as
The Last Samurai, El último samurái, O Último Samurai, Последний самурай, Az utolsó szamuráj, Den sidste samurai, Den siste samurai, Den siste samurajen, Der letzte Samurai, El último samurai, L'últim samurai, L'ultimo samurai, Last Samurai, Le dernier samouraï, O teleftaios samurai, Ostatni samuraj, Paskutinis samurajus, Pēdējais samurajs, Poslední samuraj, Poslednji samuraj, Posledný samuraj, Posljednji samuraj, Samurai, So'nggi samuray, Son samuray, The Last Samurai: Bushidou, Ultimul samurai, Viimane samurai, Viimeinen samurai, Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng, Ο τελευταίος σαμουράι, Останній самурай, Последниот самурај, Последният самурай, Последњи самурај/Poslednji samuraj, Соңғы самурай, आखिरी योद्धा, ラスト サムライ, 末代武士, ラスト・サムライ：2003, ラストサムライ, 最后的武士

Film rating

8.0
Rate 51 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  272 In the Adventure genre  77 In the Action genre  81 In the War genre  14 In the Drama genre  120 In films of USA  185 In films of 2003  5
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack The Last Samurai

Quotes

Katsumoto You believe a man can change his destiny?
Algren I think a man does what he can, until his destiny is revealed.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Contrary to a common misunderstanding, the film's title does not refer to Captain Nathan Algren or to Katsumoto. The term "Samurai" is used in the plural and denotes Katsumoto's entire clan.

Similar films for The Last Samurai

47 Ronin
47 Ronin Drama, Action
2013, USA
6.0
Rain Man
Rain Man Drama
1988, USA
8.0
Edge of Tomorrow
Edge of Tomorrow Sci-Fi, Action
2014, USA
8.0
300: Rise of an Empire
300: Rise of an Empire Action, Drama
2013, USA
6.0
Oblivion
Oblivion Action, Sci-Fi
2013, USA
7.0
Robin Hood
Robin Hood Action, Drama
2010, USA
7.0
Valkyrie
Valkyrie Thriller
2008, USA / Germany
7.0
300
300 Adventure, Drama, Action
2007, USA
7.0
War of the Worlds
War of the Worlds Thriller, Sci-Fi, Drama, Catastrophe
2005, USA
7.0
Kingdom of Heaven
Kingdom of Heaven Romantic, War, Drama
2005, Spain / USA
7.0
Troy
Troy History, Adventure
2004, USA / Malta / Great Britain
7.0
Collateral
Collateral Drama, Crime, Thriller, Action
2004, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more