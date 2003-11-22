|15 February 2004
|Russia
|КАРО Премьер
|16+
|22 January 2004
|Argentina
|15 January 2004
|Australia
|9 January 2004
|Austria
|3 March 2004
|Bahrain
|5 February 2004
|Belarus
|14 January 2004
|Belgium
|16 January 2004
|Brazil
|5 December 2003
|Canada
|16 January 2004
|Chile
|11 December 2003
|Colombia
|19 February 2004
|Czechia
|6 February 2004
|Denmark
|25 February 2004
|Egypt
|6 February 2004
|Estonia
|30 January 2004
|Finland
|7 January 2004
|France
|8 January 2004
|Germany
|9 January 2004
|Great Britain
|15 January 2004
|Greece
|15 January 2004
|Hong Kong
|26 February 2004
|Hungary
|16 January 2004
|Iceland
|9 January 2004
|Ireland
|8 January 2004
|Israel
|9 January 2004
|Italy
|6 December 2003
|Japan
|12 February 2004
|Kazakhstan
|28 January 2004
|Kuwait
|6 February 2004
|Latvia
|6 February 2004
|Lithuania
|16 January 2004
|Mexico
|8 January 2004
|Netherlands
|15 January 2004
|New Zealand
|22 January 2004
|Norway
|16 January 2004
|Panama
|21 January 2004
|Philippines
|30 January 2004
|Poland
|8 January 2004
|Portugal
|6 February 2004
|Romania
|19 February 2004
|Slovakia
|15
|5 February 2004
|Slovenia
|16 January 2004
|South Africa
|9 January 2004
|South Korea
|9 January 2004
|Spain
|23 January 2004
|Sweden
|14 January 2004
|Switzerland
|16 January 2004
|Taiwan
|21 January 2004
|Thailand
|6 February 2004
|Turkey
|5 December 2003
|USA
|5 February 2004
|Ukraine
|21 January 2004
|Venezuela
Contrary to a common misunderstanding, the film's title does not refer to Captain Nathan Algren or to Katsumoto. The term "Samurai" is used in the plural and denotes Katsumoto's entire clan.