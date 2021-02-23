Menu
6.8 IMDb Rating: 6.8
Can't Buy Me Love

Can't Buy Me Love

Can't Buy Me Love
Synopsis

A nerdy outcast secretly pays the most popular girl in school one thousand dollars to be his girlfriend.
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1987
Online premiere 23 February 2021
World premiere 14 August 1987
Release date
14 August 1987 Russia 16+
31 December 1987 Australia
18 December 1987 Brazil
27 July 1988 France
19 May 1988 Germany
26 May 1989 Ireland 15
2 May 1988 Italy
14 August 1987 Kazakhstan
11 February 1988 Netherlands
14 August 1987 Romania 15
14 August 1987 USA
14 August 1987 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $31,623,833
Production Touchstone Pictures, Silver Screen Partners III, Apollo Pictures
Also known as
Can't Buy Me Love, Novia se alquila, L'amour ne s'achète pas, No puedes comprar mi amor, Любовь нельзя купить, 1.000 δολάρια αίσθημα, 1000 dolaria aisthima, Aşkımı Asla, Bérbarátnő álomáron, Boy Rents Girl, Kar Sakate Hain Khareeden Mere Pyaar Tee, Láska není v ceně, Ljubezni ne mores kupiti, Meilės nenusipirksi, Namorada Aluga-se, Namorada de Aluguel, Näytön paikka, Nie kupisz miłości, O gois ton hilion dolarion, Playboy in prova, Ο γόης των χιλίων δολαρίων, Кохання не купиш, Љубав није на продају, Не можеш да купиш любовта ми, キャント・バイ・ミー・ラブ
Director
Steve Rash
Cast
Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
Amanda Peterson
Courtney Gains
Tina Caspary
Seth Green
6.8
