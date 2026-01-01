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Poster of Same Time, Next Year
7.2
Kinoafisha Films Same Time, Next Year
7.2

Same Time, Next Year

, 1978
Same Time, Next Year
USA / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Poster of Same Time, Next Year
7.2

Cast

Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Doris
Alan Alda
Alan Alda
George Peters
Ivan Bonar
Chalmers
Bernie Kuby
Waiter
Cosmo Sardo
Second Waiter
David Northcutt
Pilot #1
William Cantrell
Pilot #2
Director Robert Mulligan
Writer Bernard Slade
Composer Marvin Hamlisch
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1978
World premiere 23 April 1978
Release date
22 November 1978 Russia 16+
15 June 1979 Italy
22 November 1978 Kazakhstan
8 February 2008 Netherlands
23 April 1978 USA
22 November 1978 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $19,703,082
Production Universal Pictures, The Mirisch Corporation
Also known as
Same Time, Next Year, El año que viene a la misma hora, Même heure, l'année prochaine, Nächstes Jahr, selbe Zeit, À Mesma Hora para o Ano Que Vem, El próximo año, a la misma hora, Iduce godine, u isto vrijeme, Ilegalni ljubavnici, Jövőre veled ugyanitt, Kathe hrono, tetoia mera, La anul, pe vremea asta, Lo stesso giorno il prossimo anno, Na budúci rok v rovnakom čase, Příští rok ve stejnou dobu, Samaan aikaan ensi vuonna, Samma tid nästa år, Samme tid næste år, Samme tid neste år, Seneye Bugün, Tudo Bem no Ano que Vem, Za rok o tej samej porze, В то же время, в следующем году, Догодина по същото време, セイム・タイム、ネクスト・イヤー, 明年此時

Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

George When I touched you just now, I started to get excited. What kind of a pervert am I? Staring at a 200-pound pregnant woman and I'm getting hot!
Doris Well, I'll tell you something. That is about the nicest thing that anybody's said to me in months.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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