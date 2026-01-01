ProductionUniversal Pictures, The Mirisch Corporation
Also known as
Same Time, Next Year, El año que viene a la misma hora, Même heure, l'année prochaine, Nächstes Jahr, selbe Zeit, À Mesma Hora para o Ano Que Vem, El próximo año, a la misma hora, Iduce godine, u isto vrijeme, Ilegalni ljubavnici, Jövőre veled ugyanitt, Kathe hrono, tetoia mera, La anul, pe vremea asta, Lo stesso giorno il prossimo anno, Na budúci rok v rovnakom čase, Příští rok ve stejnou dobu, Samaan aikaan ensi vuonna, Samma tid nästa år, Samme tid næste år, Samme tid neste år, Seneye Bugün, Tudo Bem no Ano que Vem, Za rok o tej samej porze, В то же время, в следующем году, Догодина по същото време, セイム・タイム、ネクスト・イヤー, 明年此時