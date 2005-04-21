ProductionTouchstone Pictures, Mile High Productions, Beacon Pictures
Also known as
A Lot Like Love, Muy parecido al amor, So was wie Liebe, A Lot Like Love - Rakkauden jäljillä, Aşk gibi bir şey, De Repente é Amor, Din prea multa dragoste, El amor es lo que tiene, Gal tai - meilė, Gandrīz kā mīlestība, Justnagu armastus, Něco jako láska, Nešto poput ljubavi, Niečo ako láska, O Amor Está no Ar, Sballati d'amore, Sept Ans de séduction, Shedon erotas, Skoro kao ljubav, Szerelem sokadik látásra, Takmer ako láska, Thế Mới Là Yêu, Un amour comme ça, Vec kot ljubezen, Zupełnie jak miłość, Σχεδόν έρωτας, Більше, ніж кохання, Больше чем любовь, Почти любов, अ लॉट लाइक लव, 再见钟情, 最後に恋に勝つルール, 相见恨早, 7 Ans De Séduction, Lot Like Love, A, De repente amor, Sevgi Kimi Bir Şey