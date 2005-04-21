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Poster of A Lot Like Love
7.0
A Lot Like Love - Trailer
Kinoafisha Films A Lot Like Love
7.0

A Lot Like Love

, 2005
Lot Like Love, A
USA / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of A Lot Like Love
7.0
A Lot Like Love - Trailer
A Lot Like Love  Trailer

Cast

Ashton Kutcher
Ashton Kutcher
Oliver Martin
Amanda Peet
Amanda Peet
Emily Friehl
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Kal Penn
Kal Penn
Ali Larter
Ali Larter
Taryn Manning
Taryn Manning
Ellen Martin
Jeremy Sisto
Jeremy Sisto
Gabriel Mann
Aimee Garcia
Aimee Garcia
Nicole
Lee Garlington
Stewardess
Birdie M. Hale
Old Woman
Tyrone Giordano
Graham Martin
Director Nigel Cole
Writer Colin Patrick Lynch
Composer Alex Wurman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2005
Online premiere 23 June 2005
World premiere 21 April 2005
Release date
12 May 2005 Russia Каскад
12 May 2005 Belarus
21 April 2005 Brazil
8 July 2005 Bulgaria
10 August 2005 France
23 June 2005 Germany
23 June 2005 Great Britain
8 July 2005 Greece
26 August 2005 Italy
12 May 2005 Kazakhstan 16+
2 June 2005 Netherlands
8 July 2005 Spain
22 April 2005 USA
12 May 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $42,886,719
Production Touchstone Pictures, Mile High Productions, Beacon Pictures
Also known as
A Lot Like Love, Muy parecido al amor, So was wie Liebe, A Lot Like Love - Rakkauden jäljillä, Aşk gibi bir şey, De Repente é Amor, Din prea multa dragoste, El amor es lo que tiene, Gal tai - meilė, Gandrīz kā mīlestība, Justnagu armastus, Něco jako láska, Nešto poput ljubavi, Niečo ako láska, O Amor Está no Ar, Sballati d'amore, Sept Ans de séduction, Shedon erotas, Skoro kao ljubav, Szerelem sokadik látásra, Takmer ako láska, Thế Mới Là Yêu, Un amour comme ça, Vec kot ljubezen, Zupełnie jak miłość, Σχεδόν έρωτας, Більше, ніж кохання, Больше чем любовь, Почти любов, अ लॉट लाइक लव, 再见钟情, 最後に恋に勝つルール, 相见恨早, 7 Ans De Séduction, Lot Like Love, A, De repente amor, Sevgi Kimi Bir Şey

Film rating

7.0
Rate 18 votes
6.6 IMDb
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Best Comedies 
Updated 13 December 2023

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A Lot Like Love - Trailer
A Lot Like Love Trailer
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