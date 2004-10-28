Bridget Jones: The Edge of Reason, Bridget Jones: Al borde de la razón, Bridget Jones: L'âge de raison, Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns, BJ单身日记：爱你不爱你, BJ单身日记：男人祸水, BJ单身日记2：理性边缘, BJ單身日記：愛你不愛你, BJ單身日記：男人禍水, Bridget Jones - L'age 2 raison, Bridget Jones - På randen, Bridget Jones - På randen af fornuft, Bridget Jones 2, Bridget Jones 2: al borde de la razón, Bridget Jones: Elämä jatkuu, Bridget Jones: I epomeni selida, Bridget Jones: La Limita Rațiunii, Bridget Jones: Mantığın Sınırı, Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!, Bridget Jones: Na robu pameti, Bridget Jones: Na rubu pameti, Bridget Jones: No Limite da Razão, Bridget Jones: Sobreviuré, Bridget Jones: Sobreviviré, Bridget Jones: Täitsa lõpp, Bridget Jones: W pogoni za rozumem, Bridget Jones: Η επόμενη σελίδα, Bridget Jones's Diary 2, Bridget Jonesová - S rozumem v koncích, Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch, Bridget Jonesui ilgi: Yeoljeong aejeong, Bridžet Džouns: Na ivici razuma, Bridžitos Džouns dienoraštis: ties proto riba, Che pasticcio, Bridget Jones!, Nhật Ký Tiểu Thư Jones 2: Bên Lề Lý Luận, O Novo Diário de Bridget Jones, På spaning med Bridget Jones, Бриджит Джoунс: На ръба на разума, Бриджит Джонс: Грани разумного, Бриџет Џоунс: На ивици разума, Бриџит Џонс: На ивица на разумот, Бриџит Џонс: На ивици разума, Бриџит Џонс: На работ на разумот, Бріджит Джонс: Межі розумного, ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月, Bridget Jones: Məntiqin Sirri, Bridzhit Dzhons: Grani razumnogo, El Diario de Bridget Jones II Sobreviviré, Bridget Jones' Diary 2, Bridzhyt Dzhons: Mezhi rozumnoho, Bridžit Džouns: Na ivici razuma, Bridget Jones - The Edge of Reason, Bridget Jones: Al borde de la razón (Bridget Jones: The Edge of Reason), Bridget Jones: Marginea rațiunii, Bridzhit Dzhouns: Na rŭba na razuma