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Poster of Bridget Jones: The Edge of Reason
6.4
Kinoafisha Films Bridget Jones: The Edge of Reason
6.4

Bridget Jones: The Edge of Reason

, 2004
Bridget Jones: The Edge of Reason
Great Britain / Drama, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Bridget Jones: The Edge of Reason
6.4

Synopsis

After finding love, Bridget Jones questions if she really has everything she's dreamed of having.

Cast

Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Bridget Jones
Hugh Grant
Hugh Grant
Daniel Cleaver
Colin Firth
Colin Firth
Mark Darcy
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Dad
Shirley Henderson
Shirley Henderson
Sally Phillips
Sally Phillips
William Gaunt
Katherine Russell
James Callis
James Callis
Tom Brook
Tom Brook
Jacinda Barrett
Jacinda Barrett
Morne Botes
Director Beeban Kidron
Writer Andrew Davies, Richard Curtis, Adam Brooks, Helen Fielding
Composer Harry Gregson-Williams, Stuart Roslyn
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2004
Online premiere 20 December 2024
World premiere 28 October 2004
Release date
18 November 2004 Russia UPI 16+
9 December 2004 Argentina
11 November 2004 Australia
3 December 2004 Austria
8 December 2004 Bahrain
18 November 2004 Belarus
8 December 2004 Belgium
3 December 2004 Brazil
11 February 2005 Bulgaria
12 November 2004 Canada
10 February 2005 Chile
11 November 2004 Croatia
18 November 2004 Czechia
19 November 2004 Denmark
29 December 2004 Egypt
19 November 2004 Estonia
3 December 2004 Finland
8 December 2004 France
21 January 2005 Georgia
2 December 2004 Germany
12 November 2004 Great Britain
15 December 2004 Greece
2 December 2004 Hong Kong
11 November 2004 Hungary
19 November 2004 Iceland
3 December 2004 India
8 February 2005 Indonesia
12 November 2004 Ireland
18 November 2004 Israel
7 January 2005 Italy
19 March 2005 Japan
18 November 2004 Kazakhstan
11 November 2004 Netherlands
18 November 2004 New Zealand
26 November 2004 North Macedonia
19 November 2004 Norway
18 March 2005 Panama
16 December 2004 Philippines
10 November 2004 Poland
18 November 2004 Portugal
7 January 2005 Romania
25 November 2004 Singapore
18 November 2004 Slovakia
25 November 2004 Slovenia
10 December 2004 South Korea
19 November 2004 Spain
19 November 2004 Sweden
7 January 2005 Switzerland
16 December 2004 Thailand
3 December 2004 Turkey
24 November 2004 UAE
19 November 2004 USA
18 November 2004 Ukraine
1 April 2005 Uruguay
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $265,126,918
Production Universal Pictures, StudioCanal, Miramax
Also known as
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Film rating

6.4
Rate 25 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2809 In the Drama genre  1129 In the Romantic genre  333 In the Comedy genre  738 In films of Great Britain  228 In films of 2004  41
Updated 26 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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