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Poster of Bridget Jones's Baby
6.9
Bridget Jones's Baby - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Bridget Jones's Baby
6.9

Bridget Jones's Baby

, 2016
Bridget Jones's Baby
Great Britain / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Bridget Jones's Baby
6.9
Bridget Jones's Baby - Dubbed trailer 2
Bridget Jones's Baby  Dubbed trailer 2

Synopsis

Bridget's focus on single life and her career is interrupted when she finds herself pregnant, but with one hitch ... she can only be fifty percent sure of the identity of her baby's father.

Cast

Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Bridget
Colin Firth
Colin Firth
Mark
Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
Emma Thompson
Emma Thompson
Ed Sheeran
Ed Sheeran
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Dad
Celia Imrie
Celia Imrie
James Callis
James Callis
Gemma Jones
Gemma Jones
Mum
Enzo Cilenti
Enzo Cilenti
Sally Phillips
Sally Phillips
Shazzer
Julian Rhind-Tutt
Julian Rhind-Tutt
Fergus
Director Sharon Maguire
Writer Emma Thompson, Helen Fielding, Dan Mazer
Composer Craig Armstrong
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2016
Online premiere 22 September 2016
World premiere 5 September 2016
Release date
15 September 2016 Russia UPI 16+
3 November 2016 Argentina
15 September 2016 Australia
15 September 2016 Belarus
12 October 2016 Belgium
29 September 2016 Brazil
16 September 2016 Bulgaria
16 September 2016 Canada
6 October 2016 Chile
1 January 2017 China
15 September 2016 Cyprus
15 September 2016 Czechia
15 September 2016 Denmark
16 September 2016 Estonia
16 September 2016 Finland
5 October 2016 France
15 September 2016 Georgia
20 October 2016 Germany
16 September 2016 Great Britain
15 September 2016 Greece
15 September 2016 Hong Kong
15 September 2016 Hungary
21 October 2016 Indonesia
16 September 2016 Ireland
15 September 2016 Israel
29 October 2016 Japan
15 September 2016 Kazakhstan
16 September 2016 Latvia
16 September 2016 Lithuania
15 September 2016 Mexico
15 September 2016 Netherlands
15 September 2016 North Macedonia
16 September 2016 Norway
14 September 2016 Philippines
16 September 2016 Poland
15 September 2016 Portugal
16 September 2016 Romania
15 September 2016 Serbia
15 September 2016 Singapore
15 September 2016 Slovakia 15
15 September 2016 Slovenia
28 September 2016 South Korea
16 September 2016 Spain
16 September 2016 Sweden
16 September 2016 Taiwan
14 September 2016 Turkey
16 September 2016 USA
14 September 2016 Ukraine
6 October 2016 Uruguay
16 September 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $211,952,420
Production Universal Pictures, StudioCanal, Miramax
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Film rating

6.9
Rate 39 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2179 In the Comedy genre  536 In the Romantic genre  258 In films of Great Britain  179 In films of 2016  95
Updated 27 February 2026

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Bridget Jones's Baby - Dubbed trailer 2
Bridget Jones's Baby Dubbed trailer 2
Bridget Jones's Baby - Dubbed trailer
Bridget Jones's Baby Dubbed trailer
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