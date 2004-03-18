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Poster of Back to Gaya
5.4
Kinoafisha Films Back to Gaya
5.4

Back to Gaya

, 2004
Back to Gaya
Germany, Great Britain, Spain / Fairy Tale, Animation / 18+
Poster of Back to Gaya
5.4

Cast

Patrick Stewart
Patrick Stewart
Albert Drollinger
Emily Watson
Emily Watson
Alanta
Glenn Wrage
Zino
Glenn Wrage
Zino
Alan Marriott
Boo
Alan Marriott
Boo
Bob Saker
Tramp
Bob Saker
Tramp
Bob Saker
Tramp
Bob Saker
Tramp
Lorelei King
Susi
Lorelei King
Susi
Director Lenard Fritz Krawinkel, Holger Tappe
Writer Jan Berger, Don McEnery, Bob Shaw, Adam Boome
Composer Michael Kamen
Cast and Crew

Animated film details

Country Germany / Great Britain / Spain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2004
World premiere 18 March 2004
Release date
17 March 2005 Russia Союз 0+
16 May 2004 France
18 March 2004 Germany
30 September 2005 Italy
17 March 2005 Kazakhstan
20 September 2005 USA
17 March 2005 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $2,844,511
Production Ambient Entertainment GmbH, Recorded Picture Company (RPC), Morena Films
Also known as
Back to Gaya, Boo, Zino & the Snurks, A Terra Encantada de Gaya, Az elveszett kristály nyomában, Back to Gaya - Pequenos Heróis, En busca de la piedra mágica, Gaya, Gaya'ya Dönüş, Le monde fabuleux de Gaya, Magiczny kamień, Mikroi iroes! Oi peripeteies ton Boo kai Zino, Nel magico mondo di Gaya, Sugrįžimas į Gają, The Snurks, Tierra mágica, Zurück nach Gaya, Возвращение в Гайю, Back To Gaya - Pequenos Herois

Cartoon rating

5.4
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 7 July 2025
Listen to the
soundtrack Back to Gaya
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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