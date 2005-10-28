Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Saw II
7.1
Saw II - Trailer
Kinoafisha Films Saw II
7.1

Saw II

, 2005
Saw II
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Saw II
7.1
Saw II - Trailer
Saw II  Trailer

Cast

Tobin Bell
Tobin Bell
John
John Fallon
Franky Gee
Xavier
Erik Knudsen
Daniel Matthews
Dina Meyer
Dina Meyer
Kerry
Glenn Plummer
Jonas
Shawnee Smith
Shawnee Smith
Amanda
Donnie Wahlberg
Donnie Wahlberg
Eric Matthews
Lyriq Bent
Emmanuelle Vaugier
Emmanuelle Vaugier
Addison
Tony Nappo
Noam Jenkins
Director Darren Lynn Bousman
Writer Leigh Whannell, Darren Lynn Bousman
Composer Charlie Clouser
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2005
Online premiere 11 June 2025
World premiere 28 October 2005
Release date
12 January 2006 Russia 18+
19 January 2006 Argentina
17 November 2005 Australia
10 February 2006 Austria
12 January 2006 Belarus
28 December 2005 Belgium
4 November 2005 Brazil
28 October 2005 Bulgaria
28 October 2005 Canada 18A
6 April 2006 Chile
2 February 2006 Czechia
20 January 2006 Denmark
15 February 2006 Egypt
13 January 2006 Estonia
6 January 2006 Finland
28 December 2005 France
9 February 2006 Germany
28 October 2005 Great Britain
8 December 2005 Greece
29 December 2005 Hungary
2 December 2005 Iceland
28 October 2005 Ireland
30 March 2006 Israel
5 January 2006 Italy
29 October 2005 Japan
12 January 2006 Kazakhstan
20 January 2006 Latvia A18
23 February 2006 Lebanon
20 January 2006 Lithuania
13 January 2006 Mexico
5 January 2006 Netherlands
3 November 2005 New Zealand
20 January 2006 Norway
23 June 2006 Panama
1 February 2006 Philippines
6 January 2006 Poland
19 January 2006 Portugal
28 October 2005 Romania
1 December 2005 Singapore
27 April 2006 Slovakia
19 January 2006 Slovenia
20 January 2006 South Africa
16 February 2006 South Korea
2 December 2005 Spain
10 February 2006 Sweden
5 January 2006 Switzerland
13 January 2006 Taiwan
3 November 2005 Thailand
11 November 2005 Turkey
28 October 2005 USA
16 February 2006 Ukraine
24 March 2006 Uruguay
28 July 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $147,748,505
Production Lionsgate, Twisted Pictures, Evolution Entertainment
Also known as
Saw II, Saw 2, El juego del miedo 2, Пила 2, Saw II. Juego del miedo, Slagalica strave 2, Arra 2, Arre 2, Décadence II, El juego del miedo II, Fűrész 2., Jogos Mortais II, Lưỡi Cưa 2, Piła II, Pjūklas 2, Puzzle mortal 2, Saag 2, Saw II - A Experiência do Medo, Saw II - Das Spiel geht weiter..., Saw II - La soluzione dell'enigma, Saw II: Director's Cut, Se vlepo... xana, Testere 2, Zaga II, Zāģis II, Σε βλέπω... ξανά, Убийствен пъзел II, ソウ2, 你死我活2, 奪魂鋸2, 电锯惊魂2, 链锯惊魂2, Saw Two, اره ۲, Hra o prežitie 2, Juegos Macabros 2, Saw 2 - La soluzione dell'enigma, Saw II - Das Spiel geht weiter, ソウ2-2005, 恐懼鬥室2之死亡困局, Lưỡi Cưa II, Piła 2

Film rating

7.1
Rate 29 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1732 In the Horror genre  114 In the Thriller genre  321 In films of USA  1056 In films of 2005  28

Film Trailers

All trailers
Saw II - Trailer
Saw II Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Saw II

The Collection
The Collection Horror
2012, USA
6.0
The Theatre Bizarre
The Theatre Bizarre Horror
2011, USA / Canada / France
5.0
Paranormal Xperience 3D
Paranormal Xperience 3D Horror, Thriller
2011, Spain
5.0
Jigsaw
Jigsaw Horror, Thriller
2017, USA / Canada
6.0
Wake Up
Wake Up Action, Horror
2023, Canada / France
5.0
Saw IV
Saw IV Crime, Horror, Thriller
2007, USA
6.0
Saw III
Saw III Thriller, Crime, Horror
2006, USA
6.0
Saw 3D: The Final Chapter
Saw 3D: The Final Chapter Horror
2010, USA
6.0
Spiral: From the Book of Saw
Spiral: From the Book of Saw Horror
2021, USA
6.0
Saw VI
Saw VI Thriller, Mystery, Crime, Horror
2009, USA / Canada / Great Britain / Australia
6.0
Saw
Saw Horror, Thriller, Crime
2004, USA
7.0
Saw V
Saw V Crime, Thriller, Horror, Action, Mystery
2008, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more