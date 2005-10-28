|12 January 2006
|Russia
|18+
|19 January 2006
|Argentina
|17 November 2005
|Australia
|10 February 2006
|Austria
|12 January 2006
|Belarus
|28 December 2005
|Belgium
|4 November 2005
|Brazil
|28 October 2005
|Bulgaria
|28 October 2005
|Canada
|18A
|6 April 2006
|Chile
|2 February 2006
|Czechia
|20 January 2006
|Denmark
|15 February 2006
|Egypt
|13 January 2006
|Estonia
|6 January 2006
|Finland
|28 December 2005
|France
|9 February 2006
|Germany
|28 October 2005
|Great Britain
|8 December 2005
|Greece
|29 December 2005
|Hungary
|2 December 2005
|Iceland
|28 October 2005
|Ireland
|30 March 2006
|Israel
|5 January 2006
|Italy
|29 October 2005
|Japan
|12 January 2006
|Kazakhstan
|20 January 2006
|Latvia
|A18
|23 February 2006
|Lebanon
|20 January 2006
|Lithuania
|13 January 2006
|Mexico
|5 January 2006
|Netherlands
|3 November 2005
|New Zealand
|20 January 2006
|Norway
|23 June 2006
|Panama
|1 February 2006
|Philippines
|6 January 2006
|Poland
|19 January 2006
|Portugal
|28 October 2005
|Romania
|1 December 2005
|Singapore
|27 April 2006
|Slovakia
|19 January 2006
|Slovenia
|20 January 2006
|South Africa
|16 February 2006
|South Korea
|2 December 2005
|Spain
|10 February 2006
|Sweden
|5 January 2006
|Switzerland
|13 January 2006
|Taiwan
|3 November 2005
|Thailand
|11 November 2005
|Turkey
|28 October 2005
|USA
|16 February 2006
|Ukraine
|24 March 2006
|Uruguay
|28 July 2006
|Venezuela