|16 December 2004
|Russia
|18+
|13 January 2005
|Argentina
|2 December 2004
|Australia
|8 April 2005
|Austria
|26 January 2005
|Bahrain
|16 December 2004
|Belarus
|16 March 2005
|Belgium
|4 February 2005
|Brazil
|11 March 2005
|Bulgaria
|29 October 2004
|Canada
|24 March 2005
|Chile
|17 March 2005
|Croatia
|31 March 2005
|Czechia
|4 March 2005
|Denmark
|18 May 2005
|Egypt
|17 December 2004
|Finland
|16 March 2005
|France
|3 February 2005
|Germany
|1 October 2004
|Great Britain
|25 March 2005
|Greece
|20 January 2005
|Hong Kong
|3 February 2005
|Hungary
|10 December 2004
|Iceland
|1 October 2004
|Ireland
|11 August 2005
|Israel
|14 January 2005
|Italy
|21 January 2005
|Kazakhstan
|30 December 2004
|Lithuania
|N-16
|9 June 2005
|Netherlands
|16 December 2004
|New Zealand
|26 December 2004
|Norway
|29 April 2005
|Panama
|24 November 2004
|Philippines
|25 February 2005
|Poland
|3 March 2005
|Portugal
|18 November 2004
|Singapore
|16 June 2005
|Slovakia
|10 March 2005
|South Korea
|18 March 2005
|Spain
|18 February 2005
|Sweden
|24 March 2005
|Switzerland
|7 January 2005
|Taiwan
|11 November 2004
|Thailand
|29 October 2004
|Turkey
|5 January 2005
|UAE
|31 October 2014
|USA
|20 January 2005
|Ukraine
|22 July 2005
|Uruguay