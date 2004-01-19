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Poster of Saw
7.6
Saw -
Kinoafisha Films Saw
7.6

Saw

, 2004
Saw
USA / Horror, Thriller, Crime / 18+
Trailers
Poster of Saw
7.6
Saw -
Saw 

Cast

Leigh Whannell
Leigh Whannell
Adam
Danny Glover
Danny Glover
Detective David Tapp
Dina Meyer
Dina Meyer
Kerry
Mike Butters
Paul
Paul Gutrecht
Mark
Michael Emerson
Michael Emerson
Zep Hindle
Shawnee Smith
Shawnee Smith
Amanda
Monica Potter
Monica Potter
Ned Bellamy
Ned Bellamy
Cary Elwes
Cary Elwes
Dr. Lawrence Gordon
Benito Martinez
Benito Martinez
Brett
Ken Leung
Ken Leung
Detective Steven Sing
Director James Wan
Writer Leigh Whannell, James Wan
Composer Charlie Clouser
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
Online premiere 18 February 2005
World premiere 19 January 2004
Release date
16 December 2004 Russia 18+
13 January 2005 Argentina
2 December 2004 Australia
8 April 2005 Austria
26 January 2005 Bahrain
16 December 2004 Belarus
16 March 2005 Belgium
4 February 2005 Brazil
11 March 2005 Bulgaria
29 October 2004 Canada
24 March 2005 Chile
17 March 2005 Croatia
31 March 2005 Czechia
4 March 2005 Denmark
18 May 2005 Egypt
17 December 2004 Finland
16 March 2005 France
3 February 2005 Germany
1 October 2004 Great Britain
25 March 2005 Greece
20 January 2005 Hong Kong
3 February 2005 Hungary
10 December 2004 Iceland
1 October 2004 Ireland
11 August 2005 Israel
14 January 2005 Italy
21 January 2005 Kazakhstan
30 December 2004 Lithuania N-16
9 June 2005 Netherlands
16 December 2004 New Zealand
26 December 2004 Norway
29 April 2005 Panama
24 November 2004 Philippines
25 February 2005 Poland
3 March 2005 Portugal
18 November 2004 Singapore
16 June 2005 Slovakia
10 March 2005 South Korea
18 March 2005 Spain
18 February 2005 Sweden
24 March 2005 Switzerland
7 January 2005 Taiwan
11 November 2004 Thailand
29 October 2004 Turkey
5 January 2005 UAE
31 October 2014 USA
20 January 2005 Ukraine
22 July 2005 Uruguay
MPAA R
Budget $1,200,000
Worldwide Gross $104,045,735
Production Twisted Pictures
Also known as
Saw, Juego macabro, El juego del miedo, Пила: Игра на выживание, Arra, Décadence, Fűrész, Jigsaw, Jogos Mortais, Lưỡi Cưa, Mişar, Piła, Pjūklas, Puzzle mortal, Saag, Saw - Enigma Mortal, Saw - L'enigmista, Saw 1, Saw: Director's Cut, Saw: Hra o přežití, Saw: Hra o prežitie, Saw. Juego macabro, Se vlepo, Sestavljanka groze, Skladacka, Slagalica strave, Testere, Wessen Blut wird fließen?, Zāģis, Σε βλέπω, Пила: Ігри на виживання, Слагалица страве, Убийствен пъзел, ソウ, 你死我活, 奪魂鋸, 电锯惊魂, 链锯惊魂, Saw Unrated, اره, Saw: juego macabro, 恐懼鬥室, 电锯惊魂1

Film rating

7.6
Rate 24 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  785 In the Horror genre  37 In the Thriller genre  152 In the Crime genre  77 In films of USA  503 In films of 2004  19
Updated 27 September 2023

Film Trailers

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Saw
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Quotes

John [to Amanda] Congratulations. You are still alive. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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