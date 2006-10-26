Menu
Poster of Saw III
6.9 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films Saw III

Saw III

Saw 3 18+
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
Online premiere 27 October 2006
World premiere 26 October 2006
Release date
16 November 2006 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
2 November 2006 Australia
16 November 2006 Belarus
2 November 2006 Brazil
12 January 2007 Denmark
3 November 2006 Estonia
24 November 2006 Finland
22 November 2006 France
1 February 2007 Germany
27 October 2006 Great Britain
9 November 2006 Greece
30 November 2006 Hong Kong
27 October 2006 Ireland 18
9 March 2007 Italy
18 November 2006 Japan
16 November 2006 Kazakhstan
27 October 2006 Lithuania
4 January 2007 Netherlands
22 February 2007 Slovakia
26 October 2006 Slovenia
30 November 2006 South Korea
8 November 2006 Spain
3 November 2006 Turkey 18+
27 October 2006 USA
16 November 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $164,874,275
Production Twisted Pictures, Ontario Production Services Tax Credit (OPSTC), Canadian Film or Video Production Services Tax Credit (PSTC)
Also known as
Saw III, El juego del miedo III, Saw 3, Пила 3, Slagalica strave 3, Arra 3, Décadence III, Fűrész 3., Jogos Mortais III, Lưỡi Cưa 3, Piła III, Pjūklas 3, Puzzle mortal 3, Puzzle mortal III, Saag 3, Saw 3 - O Legado, Saw III - Hast du das Leben verdient?, Saw III - L'enigma senza fine, Saw III: Director's Cut Extreme, Se vlepo III, Testere 3, Zaga lll, Zāģis III, Σε βλέπω III, Убийствен пъзел III, सॉ 3, ソウ3, 你死我活3, 奪魂鋸3, 电锯惊魂3, 链锯惊魂3
Director
Darren Lynn Bousman
Darren Lynn Bousman
Cast
Tobin Bell
Tobin Bell
J. LaRose
J. LaRose
Debra Lynne McCabe
Dina Meyer
Dina Meyer
Kim Roberts
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 36 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2012
Film Reviews

Paren 2 April 2015, 12:51
Да, действительно блевотное. Первые полфильма тошнит непадецки!
Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей,… Read more…
wildrose 2 April 2015, 12:51
Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):Первый раз с моей мамой, (она у меня еще та любительница ужасов) кстати она сказала что на высоте и первая… Read more…
Quotes
Dr. Lynn Denlon [after drilling holes into his skull non-anesthetized] John, how're you doing?
Jigsaw Never better.
