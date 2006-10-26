|16 November 2006
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|18+
|2 November 2006
|Australia
|16 November 2006
|Belarus
|2 November 2006
|Brazil
|12 January 2007
|Denmark
|3 November 2006
|Estonia
|24 November 2006
|Finland
|22 November 2006
|France
|1 February 2007
|Germany
|27 October 2006
|Great Britain
|9 November 2006
|Greece
|30 November 2006
|Hong Kong
|27 October 2006
|Ireland
|18
|9 March 2007
|Italy
|18 November 2006
|Japan
|16 November 2006
|Kazakhstan
|27 October 2006
|Lithuania
|4 January 2007
|Netherlands
|22 February 2007
|Slovakia
|26 October 2006
|Slovenia
|30 November 2006
|South Korea
|8 November 2006
|Spain
|3 November 2006
|Turkey
|18+
|27 October 2006
|USA
|16 November 2006
|Ukraine
Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей,… Read more…