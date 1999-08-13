Menu
The 13th Warrior

The 13th Warrior

The 13th Warrior 18+
The 13th Warrior - trailer
The 13th Warrior  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1999
Online premiere 29 January 2000
World premiere 13 August 1999
Release date
2 September 1999 Russia 18+
3 September 1999 Australia
25 September 1999 Austria
12 November 1999 Brazil
4 November 1999 Czechia
21 January 2000 Denmark
8 September 1999 France
9 September 1999 Germany
3 September 1999 Great Britain
8 October 1999 Italy
2 September 1999 Kazakhstan
9 September 1999 Netherlands
13 August 1999 Portugal
27 August 1999 USA
2 September 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $160,000,000
Worldwide Gross $61,698,899
Production Touchstone Pictures
Also known as
The 13th Warrior, 13 guerreros, Den 13:e krigaren, Eaters of the Dead, Le 13ème guerrier, 13 Warriors, 13-й вoин, 13. Savaşçı, 13. sõdalane, 13. soturi, 13ウォリアーズ, A 13. harcos, Al 13-lea razboinic, Den 13. kriger, Den 13. krigeren, Der 13. Krieger, Der 13te Krieger, El guerrero nº 13, Il 13º guerriero, Le 13e Guerrier, Le Treizième Guerrier, Los trece guerreros, O 13º Guerreiro, O 13os polemistis, O Último Viking, The Thirteenth Warrior, The Vikings, Trinaesti ratnik, Tryliktasis karys, Trzynasty wojownik, Vikingové, Vikingovia, Ο 13ος πολεμιστής, Тринадесетият войн, Тринадцятий воїн, Тринаести ратник, 終極奇兵
Director
John McTiernan
John McTiernan
Michael Crichton
Michael Crichton
Cast
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Daniel Southern
Neil Maffin
Neil Maffin
Omar Sharif
Omar Sharif
Similar films for The 13th Warrior
Ironclad 6.8
Ironclad (2010)
Hidalgo 7.2
Hidalgo (2004)
The Legend of Zorro 6.4
The Legend of Zorro (2005)
Rollerball 3.1
Rollerball (2002)
The Eagle 6.9
The Eagle (2010)
Solomon Kane 6.4
Solomon Kane (2009)
Centurion 6.9
Centurion (2009)
Outlander 7.1
Outlander (2008)
Pathfinder 5.9
Pathfinder (2007)
Beowulf 6.2
Beowulf (2007)
Kingdom of Heaven 7.6
Kingdom of Heaven (2005)
King Arthur 6.3
King Arthur (2004)
Film Adaptations of Literary Works

Film rating

7.0
Rate 20 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1814 In the Adventure genre  364 In the Action genre  403 In films of USA  1112
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
The 13th Warrior - trailer
The 13th Warrior Trailer
Listen to the
soundtrack The 13th Warrior
Stills
