Also known as

Pathfinder, Conquistadores, A barbár - Legenda a szellemharcosról, Cesta bojovníka, Desbravadores: A Lenda do Guerreiro Fantasma, El guía del desfiladero, Masiryab, Người Dẫn Đường, Pathfinder - Fährte des Kriegers, Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, Pathfinder - legenda aavesoturista, Pathfinder - O Guerreiro do Novo Mundo, Pathfinder : Le Sang du guerrier, Pathfinder: Le sang du guerrier, Pathfinder: Legend of the Ghost Warrior, Pathfinder: The Legend of the Ghost Warrior, Peddzinis - Legenda Par Spoku Kareivi, Peddzinis - Legenda Par Spoku Mednieku, Rajaleidja, Stezosledec, Tropiciel, Vedlys, Предводителят, Следопыт, Слідопит, Трагач, レジェンド・オブ・ウォーリアー 反逆の勇者, 征服者, Efsane Hayalet Savaşçı, El guía del desfiladero (Pathfinder), Pathfinder - Extended Edition, رهياب, Pathfinder - Le sang du guerrier

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