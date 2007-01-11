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Poster of Pathfinder
5.9
Kinoafisha Films Pathfinder
5.9

Pathfinder

, 2007
Pathfinder
USA / Fantasy, Action, Adventure, War, Drama / 18+
Poster of Pathfinder
5.9

Cast

Karl Urban
Karl Urban
Ghost
Clancy Brown
Clancy Brown
Gunnar
Moon Bloodgood
Starfire
Russell Means
Pathfinder
Jay Tavare
Blackwing
Michelle Thrush
Indian Mother
Nathaniel Arcand
Nathaniel Arcand
Wind In Tree
Ralf Moeller
Ralf Moeller
Ulfar
Kevin Loring
Jester
Wayne Charles Baker
Indian Father
Director Marcus Nispel
Writer Laeta Kalogridis, Nils Gaup
Composer Jonathan Elias
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2007
Online premiere 20 April 2007
World premiere 11 January 2007
Release date
11 January 2007 Russia 16+
19 June 2007 Australia
11 January 2007 Belarus
29 January 2008 Denmark
1 August 2007 France
8 March 2007 Germany
24 August 2007 Italy
11 January 2007 Kazakhstan
29 January 2008 Netherlands
12 July 2007 Spain 12
11 January 2007 USA
11 January 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $30,984,583
Production Twentieth Century Fox, Phoenix Pictures, Dune Entertainment
Also known as
Pathfinder, Conquistadores, A barbár - Legenda a szellemharcosról, Cesta bojovníka, Desbravadores: A Lenda do Guerreiro Fantasma, El guía del desfiladero, Masiryab, Người Dẫn Đường, Pathfinder - Fährte des Kriegers, Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, Pathfinder - legenda aavesoturista, Pathfinder - O Guerreiro do Novo Mundo, Pathfinder : Le Sang du guerrier, Pathfinder: Le sang du guerrier, Pathfinder: Legend of the Ghost Warrior, Pathfinder: The Legend of the Ghost Warrior, Peddzinis - Legenda Par Spoku Kareivi, Peddzinis - Legenda Par Spoku Mednieku, Rajaleidja, Stezosledec, Tropiciel, Vedlys, Предводителят, Следопыт, Слідопит, Трагач, レジェンド・オブ・ウォーリアー 反逆の勇者, 征服者, Efsane Hayalet Savaşçı, El guía del desfiladero (Pathfinder), Pathfinder - Extended Edition, رهياب, Pathfinder - Le sang du guerrier

Film rating

5.9
Rate 17 votes
5.4 IMDb
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Updated 29 May 2024
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soundtrack Pathfinder

Quotes

Starfire There are two wolves fighting in each man's heart. One is Love, the other is Hate.
Ghost Which one wins?
Starfire The one you feed the most.
[they kiss]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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