Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2005
Online premiere
1 January 2006
World premiere
22 August 2005
Release date
|13 October 2005
|Russia
| UPI
|16+
|29 September 2005
|Australia
|
|
|25 November 2005
|Austria
|
|
|7 October 2005
|Belarus
|
|
|30 November 2005
|Belgium
|
|
|28 October 2005
|Brazil
|
|
|30 September 2005
|Canada
|
|
|25 November 2005
|Denmark
|
|
|31 May 2006
|Egypt
|
|
|18 November 2005
|Estonia
|
|
|19 October 2005
|France
|
|
|24 November 2005
|Germany
|
|
|7 October 2005
|Great Britain
|
|
|21 February 2006
|Greece
|
|
|24 November 2005
|Hungary
|
|
|18 November 2005
|Iceland
|
|
|7 October 2005
|Ireland
|
|
|25 November 2005
|Italy
|
|
|13 October 2005
|Kazakhstan
|
|
|29 March 2006
|Kuwait
|
|
|19 January 2006
|Malaysia
|
|
|17 November 2005
|Netherlands
|
|
|10 November 2005
|New Zealand
|
|
|2 December 2005
|Norway
|
|
|29 December 2005
|Peru
|
|
|15 February 2006
|Philippines
|
|
|2 December 2005
|Poland
|
|
|6 October 2005
|Portugal
|
|
|21 October 2005
|Spain
|
|
|25 November 2005
|Sweden
|
|
|25 November 2005
|Switzerland
|
|
|2 December 2005
|Turkey
|
|
|30 September 2005
|USA
|
|
|13 October 2005
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$39,000,000
Worldwide Gross
$40,449,130
Production
Universal Pictures, Barry Mendel Productions
Also known as
Serenity, Firefly, Firefly: The Movie, Serenity - L'ultime rébellion, Serenity - põgenemine uude maailma, Serenity: A Luta pelo Amanhã, Serenity: Flucht in neue Welten, Serenity: Gizemli Yolculuk, Sứ Mệnh Hiểm Nguy, Testing Purpose, Vesoljska ladja Serenity, Миссия «Серенити», Місія Сереніті, Свемирски брод Спокој, Серенити, セレニティー, 衝出寧靜號, Firefly - Serenity, 宁静号, เซเรนิตี้ ล่าสุดขอบจักรวาล