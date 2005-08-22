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Poster of Serenity
7.6
Kinoafisha Films Serenity
7.6

Serenity

, 2005
Serenity
USA / Adventure, Sci-Fi, Action / 18+
Poster of Serenity
7.6

Synopsis

The crew of the ship Serenity try to evade an assassin sent to recapture one of their members who is telepathic.

Cast

Nathan Fillion
Nathan Fillion
Mal
Gina Torres
Gina Torres
Zoë
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Wash
Morena Baccarin
Morena Baccarin
Inara
Adam Baldwin
Adam Baldwin
Jayne
Sean Maher
Sean Maher
Simon
Summer Glau
Summer Glau
River
Ron Glass
Ron Glass
Shepherd Book
Sarah Paulson
Sarah Paulson
Jewel Staite
Jewel Staite
Kaylee
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
The Operative
Director Joss Whedon
Writer Joss Whedon
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 January 2006
World premiere 22 August 2005
Release date
13 October 2005 Russia UPI 16+
29 September 2005 Australia
25 November 2005 Austria
7 October 2005 Belarus
30 November 2005 Belgium
28 October 2005 Brazil
30 September 2005 Canada
25 November 2005 Denmark
31 May 2006 Egypt
18 November 2005 Estonia
19 October 2005 France
24 November 2005 Germany
7 October 2005 Great Britain
21 February 2006 Greece
24 November 2005 Hungary
18 November 2005 Iceland
7 October 2005 Ireland
25 November 2005 Italy
13 October 2005 Kazakhstan
29 March 2006 Kuwait
19 January 2006 Malaysia
17 November 2005 Netherlands
10 November 2005 New Zealand
2 December 2005 Norway
29 December 2005 Peru
15 February 2006 Philippines
2 December 2005 Poland
6 October 2005 Portugal
21 October 2005 Spain
25 November 2005 Sweden
25 November 2005 Switzerland
2 December 2005 Turkey
30 September 2005 USA
13 October 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $39,000,000
Worldwide Gross $40,449,130
Production Universal Pictures, Barry Mendel Productions
Also known as
Serenity, Firefly, Firefly: The Movie, Serenity - L'ultime rébellion, Serenity - põgenemine uude maailma, Serenity: A Luta pelo Amanhã, Serenity: Flucht in neue Welten, Serenity: Gizemli Yolculuk, Sứ Mệnh Hiểm Nguy, Testing Purpose, Vesoljska ladja Serenity, Миссия «Серенити», Місія Сереніті, Свемирски брод Спокој, Серенити, セレニティー, 衝出寧靜號, Firefly - Serenity, 宁静号, เซเรนิตี้ ล่าสุดขอบจักรวาล

Film rating

7.6
Rate 18 votes
7.8 IMDb
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soundtrack Serenity
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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