Rating
7.7 IMDb Rating: 7.3
Tarzan

Tarzan

Tarzan
Synopsis

A man raised by gorillas must decide where he really belongs when he discovers he is a human.
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1999
World premiere 12 June 1999
Release date
9 September 1999 Australia
2 July 1999 Brazil
18 November 1999 Czechia U
11 December 1999 Denmark
3 December 1999 Finland
24 November 1999 France
10 November 1999 Germany
22 October 1999 Great Britain
22 October 1999 Ireland
3 December 1999 Italy
18 December 1999 Japan
17 June 1999 Malaysia U
18 November 1999 Netherlands
14 July 1999 Philippines G
26 November 1999 Portugal
17 June 1999 Singapore G
17 July 1999 South Korea
26 November 1999 Spain
12 November 1999 Sweden
18 June 1999 USA
MPAA G
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $448,192,603
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
Tarzan, Tarzán, Тарзан, 泰山, Tarzan - Cậu Bé Rừng Xanh, Tarzan: Lord of the Apes, Tarzan: Special Edition, Tarzanas, Ταρζάν, طرزان, ターザン
Director
Chris Buck
Chris Buck
Kevin Lima
Cast
Tony Goldwyn
Tony Goldwyn
Brian Blessed
Glenn Close
Glenn Close
Minnie Driver
Minnie Driver
Rating

7.7
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  598
Quotes
Tarzan No matter where I go, you will always be my mother.
Kala And you will always be in my heart.
