Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fantasia
Poster of Fantasia
Poster of Fantasia
Poster of Fantasia
Poster of Fantasia
Poster of Fantasia
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.7
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Fantasia

Fantasia

Fantasia 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A collection of animated interpretations of great works of Western classical music.
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1940
Online premiere 1 January 2021
World premiere 13 November 1940
Release date
25 December 1948 Russia 0+
20 January 1959 Argentina
15 August 1941 Australia
12 January 1951 Austria
14 August 1953 Belgium
23 August 1941 Brazil
25 December 1948 Bulgaria
1 June 1941 Canada
16 November 1941 Costa Rica
17 December 1946 Czechoslovakia
6 April 1951 Denmark
26 March 1974 Egypt
29 September 1967 Finland
1 November 1946 France
10 October 1952 Germany
21 July 1941 Great Britain
10 April 1942 Greece
16 October 1947 Hong Kong
20 December 1979 Hungary 6
28 February 1946 Iceland
25 December 1953 India
17 June 1974 Indonesia
16 March 1974 Iran
3 April 1942 Ireland
11 April 1946 Italy
23 September 1955 Japan
4 June 1986 Kuwait
25 December 1967 Lebanon
31 July 1959 Malta
25 December 1941 Mexico
16 March 1974 Morocco
15 December 1946 Netherlands
29 June 1961 New Zealand
31 October 1948 Norway
24 October 1942 Palestine
12 June 1952 Peru
26 February 1953 Philippines
16 March 1942 Portugal
17 June 1974 Qatar
17 June 1974 Singapore
29 June 1961 South Africa
27 May 1991 South Korea
27 August 1986 Spain
26 April 1985 Sri Lanka
7 October 1942 Sweden
25 December 1948 Switzerland
13 June 1953 Thailand
1 March 1966 Turkey
20 June 1941 USA
25 December 1948 USSR 0+
11 September 1941 Uruguay
31 July 1949 Yugoslavia
MPAA G
Budget $2,280,000
Worldwide Gross $76,415,382
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
Fantasia, Fantasía, Фантазия, Fantazija, Fantaziya, Bach to Stravinsky and Bach, Fantaasia, Fantajia, Fantázia, Fantazie, Fantazja, Giai Điệu Kỳ Diệu, Highbrowski by Stokowski, The Concert Feature, The Musical Feature, Walt Disney's Fantasia, Φαντασία, Фантазија, Фантазія, ファンタジア, 幻想曲
Director
Ben Sharpsteen
Cast
Walt Disney
Leopold Stokowski
Cast and Crew
Similar films for Fantasia
Pinocchio 7.7
Pinocchio (1940)
Dumbo 7.0
Dumbo (1941)
Fantasia 2000 7.1
Fantasia 2000 (1999)
The Sword in the Stone 7.3
The Sword in the Stone (1963)
Lady and the Tramp 8.1
Lady and the Tramp (1955)
Alice in Wonderland 7.4
Alice in Wonderland (1951)
Bambi 7.6
Bambi (1942)
Snow White and the Seven Dwarfs 7.6
Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A Goofy Movie 7.1
A Goofy Movie (1995)
The Fox and the Hound 7.3
The Fox and the Hound (1981)
The AristoCats 7.3
The AristoCats (1970)
The Jungle Book 7.5
The Jungle Book (1967)
Cartoon in Collections
Best Disney Cartoons Best Disney Cartoons

Cartoon rating

8.1
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mickey Mouse [Pulling on Stokowski's coat] Mr. Stokowski! Mr. Stokowski!
[Mickey whistles to get Stokowski's attention]
Mickey Mouse My congratulations, sir!
Leopold Stokowski [shaking hands with Mickey] Congratulations to you, Mickey!
Mickey Mouse Gee, thanks! Hehe! Well, so long! I'll be seeing ya!
Leopold Stokowski Goodbye!
Listen to the
soundtrack Fantasia
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more