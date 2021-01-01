Cartoon reviews
|25 December 1948
|Russia
|0+
|20 January 1959
|Argentina
|15 August 1941
|Australia
|12 January 1951
|Austria
|14 August 1953
|Belgium
|23 August 1941
|Brazil
|25 December 1948
|Bulgaria
|1 June 1941
|Canada
|16 November 1941
|Costa Rica
|17 December 1946
|Czechoslovakia
|6 April 1951
|Denmark
|26 March 1974
|Egypt
|29 September 1967
|Finland
|1 November 1946
|France
|10 October 1952
|Germany
|21 July 1941
|Great Britain
|10 April 1942
|Greece
|16 October 1947
|Hong Kong
|20 December 1979
|Hungary
|6
|28 February 1946
|Iceland
|25 December 1953
|India
|17 June 1974
|Indonesia
|16 March 1974
|Iran
|3 April 1942
|Ireland
|11 April 1946
|Italy
|23 September 1955
|Japan
|4 June 1986
|Kuwait
|25 December 1967
|Lebanon
|31 July 1959
|Malta
|25 December 1941
|Mexico
|16 March 1974
|Morocco
|15 December 1946
|Netherlands
|29 June 1961
|New Zealand
|31 October 1948
|Norway
|24 October 1942
|Palestine
|12 June 1952
|Peru
|26 February 1953
|Philippines
|16 March 1942
|Portugal
|17 June 1974
|Qatar
|17 June 1974
|Singapore
|29 June 1961
|South Africa
|27 May 1991
|South Korea
|27 August 1986
|Spain
|26 April 1985
|Sri Lanka
|7 October 1942
|Sweden
|25 December 1948
|Switzerland
|13 June 1953
|Thailand
|1 March 1966
|Turkey
|20 June 1941
|USA
|25 December 1948
|USSR
|0+
|11 September 1941
|Uruguay
|31 July 1949
|Yugoslavia