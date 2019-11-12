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Poster of The Sword in the Stone
7.3
Kinoafisha Films The Sword in the Stone
7.3

The Sword in the Stone

, 1963
The Sword in the Stone
USA / Adventure, Family, Animation / 18+
Poster of The Sword in the Stone
7.3

Synopsis

A poor boy named Arthur learns the power of love, kindness, knowledge and bravery with the help of a wizard called Merlin in the path to become one of the most beloved kings in English history.

Cast

Sebastian Cabot
Narrator
Karl Swenson
Merlin
Rickie Sorensen
Wart
Junius Matthews
Archimedes
Ginny Tyler
Little Girl Squirrel
Martha Wentworth
Scullery Maid
Martha Wentworth
Scullery Maid
Martha Wentworth
Scullery Maid
Norman Alden
Sir Kay
Alan Napier
Sir Pellinore
Richard Reitherman
Wart
Robert Reitherman
Wart
Director Wolfgang Reitherman, Clyde Geronimi, David J. Hand
Writer Bill Peet, T.H. White
Composer George Bruns
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1963
Online premiere 12 November 2019
World premiere 12 December 1963
Release date
1 July 1965 Argentina
15 April 1964 Australia
3 December 1965 Austria 6
6 July 1965 Brazil
25 December 1963 Canada
1 January 1965 Colombia
26 December 1964 Denmark
16 April 1976 Finland
1 December 1964 France
16 December 1964 Germany
28 December 1963 Great Britain
28 May 1964 Hong Kong
17 December 1976 Hungary NR
19 June 1964 Ireland
18 October 1986 Israel
23 December 1964 Italy
18 July 1964 Japan
10 December 1964 Mexico
26 December 1964 Netherlands 6
2 May 1965 New Zealand
26 December 1964 Norway
14 September 1969 Poland
5 November 1969 Portugal
20 December 1965 Spain
14 December 1964 Sweden
28 December 1969 Turkey
11 March 1983 USA
MPAA G
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $12,000,000
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
The Sword in the Stone, La espada en la piedra, Die Hexe und der Zauberer, A Espada Era a Lei, Merlijn de tovenaar, Merlin l'Enchanteur, Svärdet i stenen, Меч в камне, A kőbe szúrt kard, Da kongen var knægt, Daşdakı qılınc, Kardas akmenyje, La spada nella roccia, Mač u kamenu, Meč v kameni, Merlín el encantador, Merlin und Mim, Miecz dla króla, Miecz w kamieniu, Miekka kivessä, Mõõk kivis, Pysen, trollkarlen och svärdet, Sabia din stâncã, Shamshir dar sang, Sværdet i stenen, Sverdet i stenen, Taşa Saplanan Kılıç, Thanh Gươm Trong Đá, To spathi tou vasilia Arthourou, Toshdagi qilich, Το σπαθί του βασιλιά Αρθούρου, Мач у камену, Меч у камені, Мечът в камъка, Тастағы семсер, 王さまの剣, 石中劍, Merlin el Encantador, L'espasa a la pedra, La Espada En La Roca, Daşdaki Qılınc, Merlin, a varázsló, בעקבות החרב הקסומה, 마술의 검, 아더왕 이야기

Cartoon rating

7.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 

Quotes

[last lines]
Merlin Why, they might even make a motion picture about you.
Arthur Motion picture?
Merlin Oh. Heh-heh-heh, uh, well, uh, that's something like television... heh-heh... without commercials.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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