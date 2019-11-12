Also known as

The Sword in the Stone, La espada en la piedra, Die Hexe und der Zauberer, A Espada Era a Lei, Merlijn de tovenaar, Merlin l'Enchanteur, Svärdet i stenen, Меч в камне, A kőbe szúrt kard, Da kongen var knægt, Daşdakı qılınc, Kardas akmenyje, La spada nella roccia, Mač u kamenu, Meč v kameni, Merlín el encantador, Merlin und Mim, Miecz dla króla, Miecz w kamieniu, Miekka kivessä, Mõõk kivis, Pysen, trollkarlen och svärdet, Sabia din stâncã, Shamshir dar sang, Sværdet i stenen, Sverdet i stenen, Taşa Saplanan Kılıç, Thanh Gươm Trong Đá, To spathi tou vasilia Arthourou, Toshdagi qilich, Το σπαθί του βασιλιά Αρθούρου, Мач у камену, Меч у камені, Мечът в камъка, Тастағы семсер, 王さまの剣, 石中劍, Merlin el Encantador, L'espasa a la pedra, La Espada En La Roca, Daşdaki Qılınc, Merlin, a varázsló, בעקבות החרב הקסומה, 마술의 검, 아더왕 이야기

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