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Poster of Saga drevnikh bulgar: Lestvitsa Vladimira Krasnoye Solnyshko
4.5
Kinoafisha Films Saga drevnikh bulgar: Lestvitsa Vladimira Krasnoye Solnyshko
4.5

Saga drevnikh bulgar: Lestvitsa Vladimira Krasnoye Solnyshko

, 2004
Saga drevnikh bulgar: Lestvitsa Vladimira Krasnoye Solnyshko
Russia / Adventure, Drama / 18+
Poster of Saga drevnikh bulgar: Lestvitsa Vladimira Krasnoye Solnyshko
4.5

Cast

Andrey Sukhov
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Boris Khmelnitskiy
Boris Khmelnitskiy
Anna Mikhalkova
Anna Mikhalkova
Anna
Elina Bystritskaya
Elina Bystritskaya
Donatas Banionis
Donatas Banionis
Sveneld
Alyaksandr Byaspaly
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Alsu Gaynullina
Afanasi Kochetkov
Vasiliy Lanovoy
Vasiliy Lanovoy
Director Bulat Mansurov
Writer Bulat Mansurov, Garay Rakhim
Composer Aleksandr Lunacharsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2004
World premiere 4 November 2005
Release date
4 November 2005 Russia 0+
4 November 2005 Kazakhstan
4 November 2005 Ukraine
Production Mezhdunarodnyy Obshchestvennyy Fond
Also known as
Saga drevnikh bulgar: Lestvitsa Vladimira Krasnoye Solnyshko, Сага древних булгар: Лествица Владимира Красное Солнышко

Film rating

4.5
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
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