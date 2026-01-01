Similar films for Vienos dienos kronika
Niekas nenorejo mirti Drama
1965, USSR
7.0
Savaitgalis pragare Drama
1987, USSR
7.0
Zver, vykhodyashchiy iz morya Drama
1992, Russia / Lithuania
6.0
Rasskaz neizvestnogo cheloveka Drama, Romantic
1980, USSR
7.0
Vanya Drama
1959, USSR
6.0
Opening Drama
1973, USSR
5.0
Rich Man Poor Man Drama
1982, USSR
7.0
King Lear Drama
1970, USSR
7.0
All remains to people Drama
1963, USSR
7.0
Anton Drama
2019, Ukraine / Georgia / Lithuania / USA / Spain / Canada
7.0
Ice kiss / Iskyss Drama
2008, Norway
4.0
You Exist Drama
1993, Russia
7.0