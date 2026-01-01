Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vienos dienos kronika
7.3
Kinoafisha Films Vienos dienos kronika
7.3

Vienos dienos kronika

, 1963
Vienos dienos kronika
USSR / Drama / 18+
Poster of Vienos dienos kronika
7.3

Synopsis

Flashback drama of the one travels of a once prominent academic to Leningrad to attend the funeral of a friend.

Cast

Regimantas Adomaitis
Regimantas Adomaitis
Bronius Babkauskas
Donatas Banionis
Donatas Banionis
Donatas
Ivan Petrovich Dmitriev
Algimantas Masiulis
Igor Ozerov
Henrikas Paulauskas
Eugenija Sulgaite
Antanas Šurna
Elvyra Zebertaviciute
Director Vytautas Zalakevicius
Writer Vytautas Zalakevicius
Composer Eduardas Balsys
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1963
World premiere 29 December 1963
Release date
7 January 1964 USSR
Also known as
Vienos dienos kronika, Хроника одного дня, Chronik eines Jahres, Hronika jednog dana, Kronika jednego dnia, The Chronicle of One Day, One-Day Chronicle

Film rating

7.3
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Vienos dienos kronika

Niekas nenorejo mirti
Niekas nenorejo mirti Drama
1965, USSR
7.0
Savaitgalis pragare Drama
1987, USSR
7.0
Zver, vykhodyashchiy iz morya
Zver, vykhodyashchiy iz morya Drama
1992, Russia / Lithuania
6.0
Rasskaz neizvestnogo cheloveka
Rasskaz neizvestnogo cheloveka Drama, Romantic
1980, USSR
7.0
Vanya
Vanya Drama
1959, USSR
6.0
Opening
Opening Drama
1973, USSR
5.0
Rich Man Poor Man
Rich Man Poor Man Drama
1982, USSR
7.0
King Lear
King Lear Drama
1970, USSR
7.0
All remains to people
All remains to people Drama
1963, USSR
7.0
Anton
Anton Drama
2019, Ukraine / Georgia / Lithuania / USA / Spain / Canada
7.0
Ice kiss / Iskyss
Ice kiss / Iskyss Drama
2008, Norway
4.0
You Exist
You Exist Drama
1993, Russia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more