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Poster of The Heartbreak Kid
6.7
The Heartbreak Kid - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Heartbreak Kid
6.7

The Heartbreak Kid

, 2007
The Heartbreak Kid
USA / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Heartbreak Kid
6.7
The Heartbreak Kid - Dubbed trailer
The Heartbreak Kid  Dubbed trailer

Cast

Ben Stiller
Ben Stiller
Eddie
Michelle Monaghan
Michelle Monaghan
Miranda
Jerry Stiller
Doc
Malin Akerman
Malin Akerman
Lila
Carlos Mencia
Tito
Stephanie Courtney
Ali Hillis
Ali Hillis
Kathy Lamkin
Nicol Paone
Nicol Paone
Joel Bryant
Sean Michaels
Roy Jenkins
Buzz
Director Peter Farrelly, Bobby Farrelly
Writer Scot Armstrong, Leslie Dixon, Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Composer Bill Ryan, Brendan Ryan
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2007
Online premiere 5 October 2007
World premiere 4 October 2007
Release date
4 October 2007 Russia UPI 16+
22 November 2007 Australia
4 October 2007 Belarus
9 November 2007 Brazil
26 October 2007 Denmark
28 November 2007 France
1 November 2007 Germany
5 October 2007 Great Britain
15 November 2007 Greece
9 November 2007 Italy
4 October 2007 Kazakhstan
17 October 2007 Netherlands
19 October 2007 Norway
15 November 2007 Slovakia 15
11 October 2007 Spain
5 October 2007 USA
4 October 2007 Ukraine
11 January 2008 Viet Nam
MPAA R
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $128,453,183
Production Dreamworks Pictures, Radar Pictures, Davis Entertainment
Also known as
The Heartbreak Kid, La mujer de mis pesadillas, Les femmes de ses rêves, 7 meres fagoura, Agyő, nagy ő!, Antes Só do que Mal Casado, Cat dureaza o casnicie, Dziewczyna moich koszmarów, Epta meres fagoura, Khi Nàng Quá Yêu, Le brise-coeur, Lo spaccacuori, Mana murgu meitene, Matrimonio compulsivo, Mesinädalad kahe naisega, Nach 7 Tagen - Ausgeflittert, O Mal Casado, Pasižadejęs kitai, Sedem dni skomin, Sekaisin suhteessa, Seven Day Itch, Şıpsevdi, Untitled Farrelly Brothers Project, Zavodnik, Επτά μέρες φαγούρα, Девушка моих кошмаров, Дівчина моїх кошмарів, Хем боли, хем сърби, ライラにお手あげ, 七日之癢, 心碎度蜜月, The Heartbreak Kid - Nach 7 Tagen Ausgeflittert, Nach sieben Tagen - Ausgeflittert

Film rating

6.7
Rate 43 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2472 In the Romantic genre  294 In the Comedy genre  628 In the Drama genre  1033 In films of USA  1497 In films of 2007  85

Film Trailers

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The Heartbreak Kid - Dubbed trailer
The Heartbreak Kid Dubbed trailer
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Quotes

Doc Now listen to me and listen to me good! When your wife, on her honeymoon, asks you to cock her, you cock her good, God damn it!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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