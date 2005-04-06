Menu
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films Fever Pitch

Fever Pitch

Fever Pitch 18+
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2005
Online premiere 12 August 2005
World premiere 6 April 2005
Release date
6 April 2005 Russia
19 October 2005 France
27 October 2005 Germany
12 August 2005 Great Britain
20 October 2005 Hungary
6 April 2005 Kazakhstan
6 April 2005 Romania 15
7 October 2005 South Korea 12
6 April 2005 USA
6 April 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $50,605,163
Production Fox 2000 Pictures, Flower Films (II), Wildgaze Films
Also known as
Fever Pitch, The Perfect Catch, Amor en juego, 2番目のキス, Aistringas pomegis, Amor em Jogo, Aşk Kupası, Cơn Sốt Tình Yêu, Dragoste în ofsaid, Ein Mann für eine Saison, Fanaticamente Apaixonados, Fever Pitch - Ein Mann für eine Saison, L'amore in gioco, Lemmenpeli, Match parfait, Miłosna zagrywka, Perfect Catch, Popoln ulov, Sportska groznica, Ston pyreto tis... loxas!, Szívem csücskei, Terrain d'entente, The Perfect Catch - Fever Pitch, Στον πυρετό της... λόξας!, Бейсбольная лихорадка, Момиче за един сезон, 愛情全壘打
Director
Bobby Farrelly
Peter Farrelly
Peter Farrelly
Cast
Drew Barrymore
Drew Barrymore
Jimmy Fallon
Jimmy Fallon
Jason Spiewak
Jack Kehler
Cast and Crew
Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Lindsey Meeks You love me enough to sell your tickets, I love you enough not to let you. What do you say we try to do all of it. Let's try to jerk one out of the park.
