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Poster of The River
6.7
Kinoafisha Films The River
6.7

The River

, 2002
Reka
Russia / History, Drama / 18+
Poster of The River
6.7

Cast

Tuyaara Svinoboyeva
Mergen
Mikhail Skryabin
Mikhail Skryabin
Janga
Anna Flegontova
Anchik
Vasilii Borisov
Kirgilei
Mariya Kanaeva
Kutuyahsyt
Spartak Fedotov
Salban
Mariya Kychkina
Bitterhai
Mikhail Semakov
Knyaz
Gennadiy Turantaev
Yakut
Director Aleksei Balabanov
Writer Aleksei Balabanov, Evert Paiazatian, Vatsslav Serashevskii
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 50 minutes
Production year 2002
World premiere 16 January 2002
Release date
16 January 2002 Russia 12+
28 February 2003 Kazakhstan
28 February 2003 Ukraine
Also known as
Reka, Rzeka, The River, Upė, Река

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
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