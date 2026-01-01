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Постер фильма Эпоха расцвета
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Эпоха расцвета

, 2019
Россия / исторический, драма / 18+
Постер фильма Эпоха расцвета

О фильме

Конец XVI века, Москва. Наследник престола царевич Димитрий погибает в Угличе от рук наемных убийц, подосланных кем-то из окружения царя. Подозрения падают на нескольких человек.

Царь Федор Иоаннович не в силах провести расследование, хотя у этого преступления есть важный свидетель – стрелецкий сотник Богдан Отрепьев, который неожиданно погибает. Его свидетельства оказываются важным документом в руках Федора Романова, который желает восстановить истину и справедливость.

Федор Романов делает открытия, которые превращают его бывших друзей во врагов, а каждая истина равносильна жертве. Бескомпромиссная позиция обрекает Федора Романова и его семью на поистине библейские мытарства. Но именно возрождение духа, вызванное пережитыми трудностями, помогает его сыну, Михаилу Романову, стать царем, незапятнанным дворцовыми тайнами и начать строительство сильной, обновленной России. Так началась Эпоха расцвета…

Режиссер Олег Степченко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2019

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