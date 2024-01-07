Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством
Киноафиша Фильмы Ночь перед Рождеством
The Night before Christmas

Ночь перед Рождеством, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Расписание
Расписание
В избранное Уже в избранном
Билеты
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

«Былью-колядкой» назвал композитор эту свою оперу. В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац она продолжает линию по созданию спектаклей, которые должны познакомить юных зрителей со знаменитыми произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки. Не только познакомить, но – влюбить в нее. В данном случае – в чудесную рождественскую сказку Гоголя-Римского-Корсакова.
Либретто композитора по одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

 Музыкальная и драматургическая редакция Евгения Бражника и Георгия Исаакяна.

«Ночь перед Рождеством» – пятая из 15 опер Римского-Корсакова. Написанная на сюжет Гоголя в 90-х годах позапрошлого века, она несёт в себе все черты «большой имперской оперы» с развернутыми фольклорными сценами, ансамблями, балетными дивертисментами, –  рассказывает музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Евгений Бражник. – Обратившись к ней, мы почувствовали необходимость динамизировать действие, приблизить его к сегодняшнему молодому зрителю. Так родилась музыкально-литературная редакция детского музыкального театра имени Н. И. Сац, где помимо неизбежных в таких случаях сокращений, мы постарались воссоздать необыкновенную атмосферу светлого праздника Рождества Христова. Надеемся, что наша “Ночь перед Рождеством” станет для юных слушателей настоящим приключением и оставит яркие впечатления от всего увиденного и услышанного на всю жизнь».

Главный хормейстер постановки Вера Давыдова так говорит о «Ночи перед Рождеством»:

«Я помню, что ещё в детстве зачитывалась повестью Николая Васильевича Гоголя “Ночь перед Рождеством”, входившую в цикл “Вечера на хуторе близ Диканьки”, и не только потому, что повести Гоголя входили в обязательную школьную программу по литературе. Удивительный мир Гоголя, где фантастика переплетается с бытом, а юмор соседствует со светлым взглядом на жизнь, – пленяет. И неслучайно этот гоголевский сюжет дважды стал основой для опер: “Черевички” П. И.Чайковского и “Ночь перед Рождеством” Римского-Корсакова. По авторскому обозначению “Ночь перед Рождеством” – это быль-колядка, где царит национально-фольклорный колорит, где смешные и мистические события разворачиваются в канун христианского праздника Рождества Христова. И хотя среди персонажей оперы есть ведьма, колдун, черт, но все они всего лишь герои сказки, а черт – фигура пародий – но комическая и вызывает не страх, а улыбку». 

 

Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Прокатчик Кино.Арт.Про
Режиссер
Георгий Исаакян
В ролях
Петр Сизов
Альбина Файрузова
Людмила Бодрова
Максим Усачев
Александр Хананин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Ночь перед Рождеством 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Киноквартал на Варшавской
15:00
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Ночь перед Рождеством» в кинотеатрах

вс 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ночь перед Рождеством»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:00
Полное расписание и билеты
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Related video
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям
Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари
Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)
Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше