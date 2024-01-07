Ночь перед Рождеством, 2023

«Былью-колядкой» назвал композитор эту свою оперу. В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац она продолжает линию по созданию спектаклей, которые должны познакомить юных зрителей со знаменитыми произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки. Не только познакомить, но – влюбить в нее. В данном случае – в чудесную рождественскую сказку Гоголя-Римского-Корсакова.

Либретто композитора по одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Музыкальная и драматургическая редакция Евгения Бражника и Георгия Исаакяна.

«Ночь перед Рождеством» – пятая из 15 опер Римского-Корсакова. Написанная на сюжет Гоголя в 90-х годах позапрошлого века, она несёт в себе все черты «большой имперской оперы» с развернутыми фольклорными сценами, ансамблями, балетными дивертисментами, – рассказывает музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Евгений Бражник. – Обратившись к ней, мы почувствовали необходимость динамизировать действие, приблизить его к сегодняшнему молодому зрителю. Так родилась музыкально-литературная редакция детского музыкального театра имени Н. И. Сац, где помимо неизбежных в таких случаях сокращений, мы постарались воссоздать необыкновенную атмосферу светлого праздника Рождества Христова. Надеемся, что наша “Ночь перед Рождеством” станет для юных слушателей настоящим приключением и оставит яркие впечатления от всего увиденного и услышанного на всю жизнь».

Главный хормейстер постановки Вера Давыдова так говорит о «Ночи перед Рождеством»:

«Я помню, что ещё в детстве зачитывалась повестью Николая Васильевича Гоголя “Ночь перед Рождеством”, входившую в цикл “Вечера на хуторе близ Диканьки”, и не только потому, что повести Гоголя входили в обязательную школьную программу по литературе. Удивительный мир Гоголя, где фантастика переплетается с бытом, а юмор соседствует со светлым взглядом на жизнь, – пленяет. И неслучайно этот гоголевский сюжет дважды стал основой для опер: “Черевички” П. И.Чайковского и “Ночь перед Рождеством” Римского-Корсакова. По авторскому обозначению “Ночь перед Рождеством” – это быль-колядка, где царит национально-фольклорный колорит, где смешные и мистические события разворачиваются в канун христианского праздника Рождества Христова. И хотя среди персонажей оперы есть ведьма, колдун, черт, но все они всего лишь герои сказки, а черт – фигура пародий – но комическая и вызывает не страх, а улыбку».