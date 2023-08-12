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Художники при персидском дворе
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Художники при персидском дворе, 2023

2023 / США
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О фильме

При дворе шахов Каджаров встречаются традиции персидской миниатюры и новшества европейской живописи.

Фильм «Художники при персидском дворе» представляет историю искусства, родившегося и расцветшего при дворе шахов из Каджарской династии (1785 — 1925). Картины дополняют интервью с экспертами, которые погружают зрителя в удивительную эпоху иранской истории, связавшую традицию и современность.

В фильме представлены и знаменитые художники эпохи Каджаров, такие, как Сани ал-Мулк и Камал ал-Мулк, и те пути, по которым шло иранское искусство, совмещая традиции персидской миниатюры и техники европейской живописи. Искусство, созданное при каджарской династии, завоёвывает всё большую известность в мире, а посвящённые ему выставки проходят в Лувре во Франции, в Дубае и США. Показывая наследие художников, творивших при Каджарах, фильм исследует малоизвестную широкому зрителю традицию и рассказывает одновременно о восточном искусстве и о персидской истории.

Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Сара Ноджуми
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Художники при персидском дворе 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сатурн
15:00 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
15:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«Художники при персидском дворе» в кинотеатрах

сб 12 вс 13 ср 16 пт 18 сб 19 вс 20 пн 21 чт 24 сб 26 ср 30
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн Свиблово
2D
15:00 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
15:00 от 400 ₽
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