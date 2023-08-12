Художники при персидском дворе, 2023

При дворе шахов Каджаров встречаются традиции персидской миниатюры и новшества европейской живописи.

Фильм «Художники при персидском дворе» представляет историю искусства, родившегося и расцветшего при дворе шахов из Каджарской династии (1785 — 1925). Картины дополняют интервью с экспертами, которые погружают зрителя в удивительную эпоху иранской истории, связавшую традицию и современность.

В фильме представлены и знаменитые художники эпохи Каджаров, такие, как Сани ал-Мулк и Камал ал-Мулк, и те пути, по которым шло иранское искусство, совмещая традиции персидской миниатюры и техники европейской живописи. Искусство, созданное при каджарской династии, завоёвывает всё большую известность в мире, а посвящённые ему выставки проходят в Лувре во Франции, в Дубае и США. Показывая наследие художников, творивших при Каджарах, фильм исследует малоизвестную широкому зрителю традицию и рассказывает одновременно о восточном искусстве и о персидской истории.