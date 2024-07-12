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Постер фильма Стиффелио
Киноафиша Фильмы Стиффелио

Стиффелио

, 2024
Stiffelio
Россия / опера / 18+
Постер фильма Стиффелио

О фильме

Безусловный оперный шедевр, предвосхитивший знаменитую триаду Верди («Риголетто», «Трубадур», «Травиата») и положивший начало жанру лирической драмы Судьба «Стиффелио» кажется нам сегодня крайне несправедливой: мировая премьера прошла неудачно, опера была истерзана цензурой, а потом забыта на долгие годы. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране опера не ставилась никогда. Российская премьера «Стиффелио», несомненно, важнейшее театральное событие сезона, открывающее публике неизвестную оперу самого известного автора

В ролях

Елизавета Соина
Сергей Поляков
Анджей Белецкий
Алексей Антонов
Сергей Писарев
Режиссер Екатерина Одегова
Сценарист Mikhail Muginshteyn, Франческо Мария Пьяве
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2024
Другие названия
Stiffelio, Стиффелио

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 июля 2024

Отзывы о фильме

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