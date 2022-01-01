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Самые ожидаемые фэнтези фильмы 2018

Погружение в волшебные, вымышленные и самые невероятные миры в 2018 году будет увлекательным: в кинотеатрах новые и по-настоящему качественные образчики жанра фэнтези будут появляться регулярно. Любителей фэнтези ждет продолжение спин-оффа «Поттерианы» - «Фантастические твари и где они обитают 2», отечественный «Черновик», который является экранизацией популярного романа Сергея Лукьяненко, еще одна экранизация, на этот раз серии американского писателя «Хроники хищных городов» и еще много всего интересного. «Киноафиша» рекомендует лучшие новинки в жанре фэнтези, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Я сражаюсь с великанами
Я сражаюсь с великанами
фэнтези, драма 2017, США
7.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Волшебный лагерь
Волшебный лагерь
фэнтези, комедия, семейный 2018, США
6.0
Барби
Барби
комедия, драма 2023, США
0.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
Бахубали: Рождение легенды
Бахубали: Рождение легенды
фэнтези, боевик, приключения 2017, Индия
8.0
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Хроники хищных городов
Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.0
Винчестер. Дом, который построили призраки
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.0
Форма воды
Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.0
Аннигиляция
Аннигиляция
фантастика, фэнтези, боевик 2017, США / Великобритания
5.0
Тайна дома с часами
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.0
За гранью реальности
За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.0
Скиф
Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.0
Черновик
Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.0

Топ 10 самых ожидаемых фэнтези фильмов 2018

Фантастические твари и где они обитают 2

Тизер-кадр из фильма

Поклонники «Гарри Поттера» наконец-то дождались продолжения нашумевшей спин-офф серии: «Фантастические твари и где они обитают 2» вновь отправят зрителей в мир, где, кроме обычных людей, живут маги и злые волшебники. В центре сюжета окажутся уже знакомые персонажи – Дамблдор (Джуд Лоу) и Гриндевальд (Джонни Депп), некогда бывшие друзья, а ныне – непримиримые враги. Когда Гриндевальд сбегает из под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела, чтобы завоевать власть для волшебников в мире обычных людей, только Дамблдору удастся остановить некогда своего самого близкого друга.

Бахубали: Рождение легенды

Индийский фэнтези-боевик, ставший фильмом открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, снят за внушительные по меркам Болливуда 40 миллионов долларов и объединяет все то, что зрители так любят в кинематографе индийском – «законы жанра» приключенческого боевика переплетаются с проработанным, зрелищным фэнтези-миром и «визитной карточкой» Болливуда, всевозможными родственными интригами и перипетиями.

Излом времени

Еще на Comic Con в Сан-Диего в июле 2017 года одним из самых интересных анонсов стал фантастический фильм «Излом времени» - лента от режиссера Авы ДюВерней, объединившая таких талантливых актеров, как Крис Пайн, Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро. Приключенческое фэнтези рассказывает о девочке по имени Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Эти поиски превращаются в увлекательное путешествие по самым странным и необычным мирам.

Мстители: Война бесконечности

Безусловно, один из самых громких проектов 2018 года, о котором наверняка наслышаны даже те, кто к поклонникам жанра супергероики себя не причисляет никоим образом. Грандиозный, масштабный, эпический – такими словами описывают «Мстителей: Война бесконечности» звезды Marvel, «непосредственные участники событий». Практически рекордных размеров бюджет в несколько сотен миллионов долларов, рекордных размеров звездный каст, 10 лет предыстории – «Мстители: Война бесконечности» подытожат декаду существования киновселенной Marvel и объединят два десятка супергероев Земли в невероятном, захватывающем дух сражении с суперзлодеем Таносом.

Хроники хищных городов

Концепт-арт к фильму

Популярность экранизаций фантастических романов набирает обороты, и очередной попыткой перенести фэнтези-мир на большой экран станут «Хроники хищных городов» - фильм со звездой «Матрицы» и «Властелина колец» Хью Уивингом в главной роли, в основу которого легла серия книг «Смертные машины». Проект интересен еще и тем, что наряду с Уивингом в нем поучаствовал еще один «герой» трилогии «Властелин колец» - сам Питер Джексон, который снял и «ВК», и «Хоббита», а теперь взялся за воссоздание на большом экране фантастической атмосферы «Смертных машин». В оригинальной серии романов действие разворачиваются в далеком пост-апокалиптическом будущем, и вместо привычных нам городов фигурируют города «мобильные» - разъезжающие по планете на огромных колёсах в поисках оставшихся природных ресурсов.

Форма воды

Нашумевшая «Форма воды» Гильермо дель Торо – это, пожалуй, один из самых необычных фильмов 2018 года в принципе. Балансируя на стыке таких непохожих друг на друга жанров, как фэнтези, хоррор и мелодрама, «Форма воды» рассказывает историю любви двух абсолютно разных героев, одинокой уборщицы в правительственной лаборатории и… ихтиандра, «продукта» секретного эксперимента. Фильм уже завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля, заработал высочайшие отзывы критиков и стал одним из главных фаворитов «Оскара» 2018.

Ужастики 2

Создатель «Монстров против пришельцев» и оригинальных «Ужастиков» Роб Леттерман возвращается с сиквелом, главную роль в котором играет харизматичный Джек Блэк. Балансируя на стыке жанров хоррора, фэнтези и комедии, «Ужастики 2» основываются на бестселлере писателя Роберта Стайна и снова пощекочут нервы любителям фильмов ужасов.

За гранью реальности

Очень интересным приключенческим фэнтези с интернациональным звездным кастом порадует зрителей режиссер Александр Богуславский: в фильме «За гранью реальности» снялись такие актеры, как Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова. Сюжет фильма такой же интересный, как и его каст: в центре истории – Майкл, талантливый аферист, который собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей. Судя по сюжету, нас ожидает одновременно и приключенческий фильм, и одна из самых нестандартных криминальных лент года.

Скиф

Поклонников жанра фэнтези в 2018 году ждет интересная новинка отечественного кинематографа – историческое фэнтези «Скиф», действие которого разворачивается в далекую историческую эпоху. Главный герой, ратник Лютобор, ради спасения семьи отправляется в опасный путь, а проводником его становится пленный скиф Куница. Ради общей цели даже враги способны на время объединиться, и Лютобору, для которого скиф – опасный язычник, безжалостный убийца, предстоит убедиться в этом на собственном опыте на пути к пристанищу последних скифов, где обоих ждет почти неминуемая смерть.

Черновик

Фото со съемок

В списке самых ожидаемых фэнтези 2018 года одно из первых мест по праву занимает «Черновик» - очередной фильм, снятый по роману одного из самых знаменитых отечественных фантастов, Сергея Лукьяненко, и к тому же отличающийся звездным кастом: главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Фэнтези-боевик отправит главного героя, молодого москвича Кирилла, в захватывающее дух путешествие по параллельным мирам, на границе которых ему предстоит поработать «таможенников». Кириллу предстоит выяснить, что привычная ему реальность – это не более чем лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует.

 

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