Погружение в волшебные, вымышленные и самые невероятные миры в 2018 году будет увлекательным: в кинотеатрах новые и по-настоящему качественные образчики жанра фэнтези будут появляться регулярно. Любителей фэнтези ждет продолжение спин-оффа «Поттерианы» - «Фантастические твари и где они обитают 2», отечественный «Черновик», который является экранизацией популярного романа Сергея Лукьяненко, еще одна экранизация, на этот раз серии американского писателя «Хроники хищных городов» и еще много всего интересного. «Киноафиша» рекомендует лучшие новинки в жанре фэнтези, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Топ 10 самых ожидаемых фэнтези фильмов 2018

Фантастические твари и где они обитают 2

Тизер-кадр из фильма

Поклонники «Гарри Поттера» наконец-то дождались продолжения нашумевшей спин-офф серии: «Фантастические твари и где они обитают 2» вновь отправят зрителей в мир, где, кроме обычных людей, живут маги и злые волшебники. В центре сюжета окажутся уже знакомые персонажи – Дамблдор (Джуд Лоу) и Гриндевальд (Джонни Депп), некогда бывшие друзья, а ныне – непримиримые враги. Когда Гриндевальд сбегает из под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела, чтобы завоевать власть для волшебников в мире обычных людей, только Дамблдору удастся остановить некогда своего самого близкого друга.

Бахубали: Рождение легенды

Индийский фэнтези-боевик, ставший фильмом открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, снят за внушительные по меркам Болливуда 40 миллионов долларов и объединяет все то, что зрители так любят в кинематографе индийском – «законы жанра» приключенческого боевика переплетаются с проработанным, зрелищным фэнтези-миром и «визитной карточкой» Болливуда, всевозможными родственными интригами и перипетиями.

Излом времени

Еще на Comic Con в Сан-Диего в июле 2017 года одним из самых интересных анонсов стал фантастический фильм «Излом времени» - лента от режиссера Авы ДюВерней, объединившая таких талантливых актеров, как Крис Пайн, Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро. Приключенческое фэнтези рассказывает о девочке по имени Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Эти поиски превращаются в увлекательное путешествие по самым странным и необычным мирам.

Мстители: Война бесконечности

Безусловно, один из самых громких проектов 2018 года, о котором наверняка наслышаны даже те, кто к поклонникам жанра супергероики себя не причисляет никоим образом. Грандиозный, масштабный, эпический – такими словами описывают «Мстителей: Война бесконечности» звезды Marvel, «непосредственные участники событий». Практически рекордных размеров бюджет в несколько сотен миллионов долларов, рекордных размеров звездный каст, 10 лет предыстории – «Мстители: Война бесконечности» подытожат декаду существования киновселенной Marvel и объединят два десятка супергероев Земли в невероятном, захватывающем дух сражении с суперзлодеем Таносом.

Хроники хищных городов

Концепт-арт к фильму

Популярность экранизаций фантастических романов набирает обороты, и очередной попыткой перенести фэнтези-мир на большой экран станут «Хроники хищных городов» - фильм со звездой «Матрицы» и «Властелина колец» Хью Уивингом в главной роли, в основу которого легла серия книг «Смертные машины». Проект интересен еще и тем, что наряду с Уивингом в нем поучаствовал еще один «герой» трилогии «Властелин колец» - сам Питер Джексон, который снял и «ВК», и «Хоббита», а теперь взялся за воссоздание на большом экране фантастической атмосферы «Смертных машин». В оригинальной серии романов действие разворачиваются в далеком пост-апокалиптическом будущем, и вместо привычных нам городов фигурируют города «мобильные» - разъезжающие по планете на огромных колёсах в поисках оставшихся природных ресурсов.

Форма воды

Нашумевшая «Форма воды» Гильермо дель Торо – это, пожалуй, один из самых необычных фильмов 2018 года в принципе. Балансируя на стыке таких непохожих друг на друга жанров, как фэнтези, хоррор и мелодрама, «Форма воды» рассказывает историю любви двух абсолютно разных героев, одинокой уборщицы в правительственной лаборатории и… ихтиандра, «продукта» секретного эксперимента. Фильм уже завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля, заработал высочайшие отзывы критиков и стал одним из главных фаворитов «Оскара» 2018.

Ужастики 2

Создатель «Монстров против пришельцев» и оригинальных «Ужастиков» Роб Леттерман возвращается с сиквелом, главную роль в котором играет харизматичный Джек Блэк. Балансируя на стыке жанров хоррора, фэнтези и комедии, «Ужастики 2» основываются на бестселлере писателя Роберта Стайна и снова пощекочут нервы любителям фильмов ужасов.

За гранью реальности

Очень интересным приключенческим фэнтези с интернациональным звездным кастом порадует зрителей режиссер Александр Богуславский: в фильме «За гранью реальности» снялись такие актеры, как Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова. Сюжет фильма такой же интересный, как и его каст: в центре истории – Майкл, талантливый аферист, который собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей. Судя по сюжету, нас ожидает одновременно и приключенческий фильм, и одна из самых нестандартных криминальных лент года.

Скиф

Поклонников жанра фэнтези в 2018 году ждет интересная новинка отечественного кинематографа – историческое фэнтези «Скиф», действие которого разворачивается в далекую историческую эпоху. Главный герой, ратник Лютобор, ради спасения семьи отправляется в опасный путь, а проводником его становится пленный скиф Куница. Ради общей цели даже враги способны на время объединиться, и Лютобору, для которого скиф – опасный язычник, безжалостный убийца, предстоит убедиться в этом на собственном опыте на пути к пристанищу последних скифов, где обоих ждет почти неминуемая смерть.

Черновик

Фото со съемок

В списке самых ожидаемых фэнтези 2018 года одно из первых мест по праву занимает «Черновик» - очередной фильм, снятый по роману одного из самых знаменитых отечественных фантастов, Сергея Лукьяненко, и к тому же отличающийся звездным кастом: главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Фэнтези-боевик отправит главного героя, молодого москвича Кирилла, в захватывающее дух путешествие по параллельным мирам, на границе которых ему предстоит поработать «таможенников». Кириллу предстоит выяснить, что привычная ему реальность – это не более чем лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует.