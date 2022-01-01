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Что посмотреть в марте?

Этот март богат на премьеры, которые просто нельзя пропустить в кинотеатрах! Чего стоит «Логан» - последний фильм франшизы «Люди Икс», в котором появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана.

Детям и взрослым, непременно, понравится новый мультфильм от создателей «Тайной жизни домашних животных» - «Зверопой».

Также в кино - приключенческое фэнтези «Конг: Остров Черепа» с Томом Хиддлстоном в главной роли, продолжение драмы «На игле», получившее название «Т2: Трейнспоттинг». Не пропустите невероятно красивую сказку «Красавица и чудовище», триллер «Сплит», фантастический экшн «Могучие рейнджеры» и конечно же Скарлетт Йоханссон в роли киборга в картине «Призрак в доспехах».

Выбирай то, что нравится, жми на сердечко и узнавай расписание первым! 

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.0
Живое
Живое
фантастика, триллер 2017, США
7.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.0
Могучие рейнджеры
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика 2017, США
6.0
Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.0
Т2: Трейнспоттинг
Т2: Трейнспоттинг
драма 2017, Великобритания
7.0
Сплит
Сплит
триллер 2016, США
7.0
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