Что посмотреть в марте?

Этот март богат на премьеры, которые просто нельзя пропустить в кинотеатрах! Чего стоит «Логан» - последний фильм франшизы «Люди Икс», в котором появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана.

Детям и взрослым, непременно, понравится новый мультфильм от создателей «Тайной жизни домашних животных» - «Зверопой».

Также в кино - приключенческое фэнтези «Конг: Остров Черепа» с Томом Хиддлстоном в главной роли, продолжение драмы «На игле», получившее название «Т2: Трейнспоттинг». Не пропустите невероятно красивую сказку «Красавица и чудовище», триллер «Сплит», фантастический экшн «Могучие рейнджеры» и конечно же Скарлетт Йоханссон в роли киборга в картине «Призрак в доспехах».

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