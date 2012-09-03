В 4 сезоне 18 серии сериала «Закрытая школа» попытки отыскать Галину Васильевну помогают Лили и Денису сделать важное открытие. Куриленко ищет лекарство, разгуливая по «Логосу» с оружием в руках. Лариса постепенно приближается к созданию лекарства.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail