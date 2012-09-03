В 4 сезоне 22 серии сериала «Закрытая школа» Виктору не нравится то, что он узнал о Ларисе. Алиса чувствует себя дурно. Рома же пребывает в шоке, выяснив правду о Жене. Морозов беспощадно карает Виктора за отказ повиноваться его воле.
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