В 4 сезоне 13 серии сериала «Закрытая школа» у Даши есть уверенность насчет фигуры предателя, но не все ученики с ней согласны. Параллельно запасы антидота все больше истощаются. Лариса просит Вадима помочь ей в выработке вакцины.
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