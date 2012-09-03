В 4 сезоне 20 серии сериала «Закрытая школа» люди в форме закладывают мины вокруг «Логоса». В попытке сохранить жизни учащихся Володя берет на себя большой риск. Раевский принимает решение прибрать к рукам один-единственный образец вакцины.
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