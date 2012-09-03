В 4 сезоне 15 серии сериала «Закрытая школа» Павел и Виктор настойчиво задают Харитонову важные вопросы. Параллельно все потеряли след Вадима. А Рома сам ударяется в бега. Раскрывается еще один секрет тайной комнаты.
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