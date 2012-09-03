В 4 сезоне 28 серии сериала «Закрытая школа» Лариса не приходит в сознание, и такой ее обнаруживает Виктор. Ученики пытаются сами добраться до объекта, который Раубер разыскивает под землей. В это время из «Логоса» исчезает Игорек.