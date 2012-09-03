В 4 сезоне 19 серии сериала «Закрытая школа» в «Логосе» объявляется человек, которого все считали мертвым. Вика и Володя сообща восстанавливают память на компьютере Вадима. Даша не находит покоя из-за Андрея, а Рома вполне может умереть.
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