В 4 сезоне 17 серии сериала «Закрытая школа» Виктор общается с журналистами и дает им информацию о положении дел в «Логосе». Леша находит ключ ко все новым тайнам секретной комнаты. Свежий руководитель, по сути, берет в плен все учебное заведение.
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