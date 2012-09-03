В 4 сезоне 29 серии сериала «Закрытая школа» Максиму становится все хуже, а Войтевич борется с Морозовым. Раубер видит одного из своих людей, который все это время пребывал на территории «Логоса». Ребята же находят разгадку всех оставшихся тайн.
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