В 4 сезоне 16 серии сериала «Закрытая школа» Андрей одерживает верх над Ромой. Леша и Вика делятся с товарищами информацией о сделанном открытии. Денис и Лиля выясняют, что Галина Васильевна исчезла. Вадим осознает, что конец близок.
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