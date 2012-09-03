В 4 сезоне 11 серии сериала «Закрытая школа» в «Логосе» воцаряется атмосфера трагедии из-за очередной потери, ведь кто-то провел с Дашей опасный трюк. Максим раскрывает перед Викой свой секрет. Тем временем круг зараженных все ширится.
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