В 3 сезоне 9 серии сериала «Закрытая школа» младший брат заставляет Андрея сильно переживать. Морозов предлагает Елене руку и сердце. Вера и Володя обнаруживают необычную могилу. С ребенком Елены приключается нечто очень плохое.
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